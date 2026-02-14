



14. Februar 2026

Siebenbürgische Küche in Heilbronn

Am 17. Januar fand in der Volkshochschule Heilbronn ein Kochseminar zur siebenbürgischen Küche statt. Die Veranstaltung war die erste des frisch gewählten Vorstandes der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend (SJD) in Baden-Württemberg. Insgesamt nahmen 20 Personen am Seminar teil, das von zwei Referentinnen begleitet wurde. Ziel des Seminars war es, typische Gerichte aus Siebenbürgen kennenzulernen und diese gemeinsam zuzubereiten.

Das Kochseminar zur siebenbürgischen Küche begeisterte die Teilnehmenden. Foto: privat Nach einer kurzen Begrüßung durch die Landesjugendleitung Stefanie Bretz ging es direkt in die praktische Arbeit. Die Teilnehmenden banden sich ihre Schürzen um und bereiteten zunächst gemeinsam Krautwickel zu. Nach einer Einführung in die Wickeltechnik konnten alle sofort mitarbeiten. Anschließend wurde in kleinen Gruppen weitergekocht. Dabei unterstützten die Teilnehmenden die Zubereitung einer Grießklößchensuppe sowie einer Ciorbă de perișoare (Fleischklößchensuppe). Darüber hinaus standen Paprikasch sowie Palukes in verschiedenen Varianten auf dem Speiseplan. Beim gemeinsamen Essen bot sich die Gelegenheit, alle zubereiteten Gerichte zu probieren.



Während des Kochens wurden Hinweise zu Zutaten, Zubereitungsschritten und traditionellen Besonderheiten der siebenbürgischen Küche gegeben. Durch die gemeinsame Arbeit entstand eine ruhige und konzentrierte Atmosphäre, in der Fragen gestellt und Erfahrungen ausgetauscht werden konnten. Sowohl erfahrene Köchinnen und Köche als auch weniger Geübte konnten sich aktiv beteiligen.



Den Abschluss des Seminars bildeten Pfannkuchen, die gemeinsam zubereitet und anschließend verzehrt wurden. Darüber hinaus bestand die Möglichkeit, sich von den gekochten Speisen etwas einzupacken und mit nach Hause zu nehmen. Ergänzend erhielten alle Teilnehmenden eine Rezeptsammlung, um die zubereiteten Gerichte auch zu Hause nachkochen zu können.



Ein herzlicher Dank gilt den beiden Referentinnen, die das Kochseminar mit viel Engagement begleitet und ihr Wissen zur siebenbürgischen Küche weitergegeben haben. Ein weiterer Dank gilt der Volkshochschule Heilbronn für die gute Zusammenarbeit.



Das Kochseminar der SJD Baden-Württemberg bot eine praktische Einführung in die traditionelle Küche und wurde von den Teilnehmenden gut angenommen. Es zeigte sich, dass gemeinsames Kochen nicht nur Wissen vermittelt, sondern vor allem den Austausch fördert und Lust auf traditionelle Küche macht. Beim Blick nach vorn wurde außerdem schnell klar: Ideen für weitere Seminare gibt es definitiv.



Die nächste Veranstaltung steht bereits fest: Am 4. April lädt die SJD Baden-Württemberg zu einer Kreativwerkstatt für Kinder jeden Alters ein. Geplant sind vielfältige Bastelangebote rund um den Frühling und Ostern. Der Teilnahmebeitrag beträgt fünf Euro für SJD-Mitglieder und zehn Euro für Nicht-Mitglieder. Alle Infos zur Anmeldung und zu unseren kommenden Veranstaltungen findet man auf der Website der SJD sowie auf den Social-Media-Kanälen (Facebook/Instagram). Stefanie Bretz

Schlagwörter: SJD, Baden-Württemberg, Kochen

