Ideenfeuerwerk beim Tanzgruppenaustausch der SJD

Am Wochenende vom 23. bis 25. Januar fand der Tanzgruppenaustausch der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) in Dinkelsbühl statt. Nach der Anreise und einem gemeinsamen Abendessen am Freitag stand der Abend ganz im Zeichen des Kennenlernens und des informellen Austauschs.

Teilnehmer des Tanzgruppenaustauschs in Dinkelsbühl. Foto: Rhea Klein Im Mittelpunkt des inhaltlichen Teils am Samstag stand der Heimattag 2026. Wie wird er geplant? Welches sind die festen Programmpunkte der SJD? Was sind die Aufgaben des Mitausrichters? Wie kann jeder und jede Einzelne dazu beitragen, dass der Heimattag ein gelungen Fest wird?



Beim Thema Föderationsjugendlager (FöJuLa) glänzten dieTanzgruppen mit Einfallsreichtum und arbeiteten eine Route aus, welche unsere Gäste aus Österreich, Rumänien, Kanada und den USA von Drabenderhöhe über das Mercedes-Benz-Museum bis an den Chiemsee führt. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf dem Austausch zu aktuellen Herausforderungen in den Tanzgruppen. In offener Runde wurden Erfahrungen geteilt, Probleme benannt und mögliche Lösungsansätze diskutiert. Auch der Volkstanzwettbewerb (VTW) sowie der Ehrentag am 23. Mai 2026 waren Teil der Gespräche.



Am Tanzgruppenaustausch nahmen Tanzgruppen aus Rosenheim, Nürnberg, Traunreut, Heilbronn, Heidenheim, Sachsenheim, Böblingen sowie weitere Vertreterinnen und Vertreter der Bundesjugendleitung und der Landesjugendleitungen teil. Besonders bereichernd war die Teilnahme der Bundeskulturreferentin Dagmar Seck, die mit ihrer fachlichen Perspektive maßgeblich zu einem regen und konstruktiven Austausch beitrug.



