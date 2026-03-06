



6. März 2026

SJD Bayern lädt zum Landesjugendtag ein

Liebe Mitglieder der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland, Landesgruppe Bayern (kurz: SJD Bayern), am 21. März ab 18.30 Uhr findet der Landesjugendtag mit Neuwahlen im Erzbischof-Hefter-Haus in Rimsting statt.

Vor drei Jahren, beim Landesjugendtag vom 13. bis 15. März 2023 (diese Zeitung berichtete), wurde die Landesjugendleitung der SJD-Bayern gewählt, die nun am 21. März 2026 erneuert werden soll. Foto: René Buortmes Auf der Tagesordnung steht nach den Berichten des kommissarischen Landesjugendleiters, seiner Stellvertreter sowie der Kassenwartin und der Rechnungsprüfer auch die Wahl einer neuen Landesjugendleitung. Falls der Landesjugendtag zu dem angegebenen Zeitpunkt nicht beschlussfähig ist, wird dieser mit der gleichen Tagesordnung für den 21. März auf 19.00 Uhr angesetzt und ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Stimmberechtigten als beschlussfähige Mitgliederversammlung abgehalten.



Stimmberechtigt sind satzungsgemäß alle SJD-Mitglieder in Bayern, die das 12. Lebensjahr vollendet haben. Alle SJD-Mitglieder ab 16 Jahren können sich auch zur Wahl aufstellen lassen. Falls ihr Interesse habt ein Amt zu übernehmen oder vielleicht erst einmal als Beisitzer die Arbeit im Vorstand kennenlernen wollt, meldet euch unter rene.buortmes [ät] sjd-bayern.de. Wir freuen uns auf euch! Eure SJD Bayern

