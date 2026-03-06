Die Welt durch die Linse: Kamera-Workshop der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland

Fotografie ist omnipräsent in unserem Alltag. Nahezu jeder von uns trägt eine hochauflösende Digitalkamera in Form eines Smartphones mit sich herum. Apps sind heutzutage darauf ausgelegt, dass man „Snaps“ von jeglichen, auch noch so irrelevanten Alltagssituationen machen und versenden kann. Dennoch ist Fotografie ein Handwerk, welches man erlernen und perfektionieren kann.

Kamera-Workshop in Nürnberg, Erster von links Hermann Depner, der Referent, daneben Manuel Krafft, der Organisator, dann alle Teilnehmer und rechts Bundesvorsitzender Rainer Lehni, der am Ende als Gast dazu kam. Foto: Natalie Bertleff

Zu diesem Zweck veranstaltete die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) am 14. Februar im Haus der Heimat in Nürnberg einen Kamera-Workshop. Die Zielgruppe bestand aus blutigen Anfängern, aber auch schon leicht fortgeschrittenen Hobbyfotografen. Ziel war es, allen das nötige Wissen zu vermitteln, damit sie den Automatikmodus der Kamera verlassen und die Einstellungen selbst so wählen können, dass die Bilder genau ihren Vorstellungen entsprechen. Wie kann ein Bild komponiert sein, damit es besonders ansprechend aussieht?Unter der Organisation von Manuel Krafft und der Leitung von Hermann Depner ging es für die fünf Teilnehmer zunächst in einen Theorieteil, damit alle die gleiche Sprache sprechen – über die Einstellungen, die man an der Kamera tätigen kann, und zu Belichtung und Bildkomposition. Darauf aufbauend, wurden die ersten praktischen Übungen durchgeführt. Unter dem weichen Licht des zugezogenen Himmels begaben sich die Teilnehmer nach draußen, um vor allem an der Komposition des Bildes zu arbeiten. Wie teilt man das Bild am besten auf? Wo gibt es führende Linien, die man nutzen kann, um den Blick zu lenken? Wurden die richtigen Einstellungen gewählt? Bin ich unterbelichtet – und ist mein Bild auch zu dunkel? (kleiner Witz unter den Teilnehmern). Friere ich mit meinem Bild die Bewegung ein, oder wird alles zu einem verschwommenem Allerlei? All diese Sachen stellten einige Teilnehmer immer wieder vor kleine Hindernisse, in welchen Hermann Depner mit Rat und Tat zur Seite stand. Unter seiner Anleitung wurden manche Teilnehmer auch schnell zu Models erklärt, die von den anderen Teilnehmern fotografiert wurden.Nach einem stärkenden Mittagessen, welches freundlicherweise vom Verband der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften gespendet wurde, bedankten sich die Teilnehmer tatkräftig beim HOG-Verband, indem das Gruppenfoto des erweiterten Vorstandes zum Workshop-Inhalt wurde (siehe Foto auf Seite 19 dieser Zeitung). Zurück in der Heimatstube des HdH ging es weiter mit einem kleinen Exkurs zum Thema Blitzen und Lichtsetzung. In kleineren Aufbauten wurde mit der Lichtsetzung gespielt, um experimentelle und kontrastreiche Fotos zu schießen. Nach einem kleinen Ausflug in die Grundlagen der Videografie wurde als letztes Thema die Bildbearbeitung erörtert. Anhand eines Fotos, welches Hermann an diesem Seminartag selbst schoss, zeigte er die Grundzüge der Bedienung von Lightroom Classic und wie man aus einem unscheinbaren Bild das Beste herausholen kann.Vielen Dank an Referent Hermann Depner, ohne dessen Erfahrung, Expertise und Vermittlungsvermögen ein solcher Workshop kaum möglich wäre. Danke an das Haus der Heimat Nürnberg für die gute Zusammenarbeit. Danke auch an alle Teilnehmer, die trotz langer Theorieblöcke und zeitlicher Verschiebungen immer interessiert und tatkräftig mitgemacht haben.Ganz uneigennützig ist so ein Workshop natürlich nicht. Eine gute fotovisuelle Dokumentation ist in unserem heutigen Verbandsleben nicht mehr wegzudenken, etwa Begleiten der eigenen Tanz- und Kreisgruppe, Liveübertragungen beim Heimattag und beim Volkstanzwettbewerb u.a. Hier ist der Bedarf an Kameraleuten sehr hoch und jede helfende Hand wird gebraucht. Mit diesem Workshop haben wir daher auch neue Helfer gesucht, die uns genau an dieser Stelle unterstützen. Wenn dich dieses Thema auch interessiert und du Lust hast, uns an der Kamera zu unterstützen, dann melde dich gern bei uns unter kontakt [ät] sjd-siebenbuerger.de.Diese Veranstaltung wurde gefördert vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. aus Mitteln des bayerischen Sozialministeriums.

Manuel Krafft