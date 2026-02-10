



10. Februar 2026

Auf 100 Jahre Mut und Energie: Geburtstagsbesuch bei Susanne Kästner

Die Kreisgruppe München gratuliert Susanne Kästner zum 100. Geburtstag. Sie wurde 1926 in Großprobstdorf geboren und ist eine der wenigen noch lebenden Zeitzeugen der Russlanddeportation. Ihre Erinnerungen hielt sie eindrucksvoll in ihren Büchern „Kampf und Leid um Freiheit und Liebe, Band 1 und 2“ fest.

Susanne Kästner an ihrem 100. Geburtstag. Foto: Martina Schorsten Am 28. Januar 2026 besuchten wir zu viert, Martina Schorsten, Gerda und Wilhelm Dietrich, und ich, aus dem Vorstand der Kreisgruppe München Frau Kästner zu ihrem 100. Geburtstag in München-Sendling. In ihrer Wohnung fielen uns sofort die jährlichen Festabzeichen vom Heimattag in Dinkelsbühl und viele weitere Erinnerungsstücke auf. „Eine Wohnung fast wie ein Museum.“ Wir wurden herzlich von Julian, Susanne Kästners Großneffen, mit seiner Frau und seiner Mutter Brigitte sowie lieben Freunden empfangen.



Nach anfänglichem Austausch auf Deutsch wurde nach kurzer Rückfrage auch Sächsisch gesprochen, was alle sehr freute. Zwischen einem Sekt und leckerem Kuchen, einem Geburtstagsanruf einer lieben Freundin und Gesprächen mit Freunden und Verwandten über die Zeit in Siebenbürgen klingelte es an der Tür: Gunda Krauss, die älteste Stadträtin Münchens (Bündnis 90/Die Grünen), beglückwünschte Frau Kästner ebenfalls mit einem Präsent der Stadt zum 100. Geburtstag. Für die Stadträtin sei dies ein besonderer Besuch, da sie die Geschichte der Minderheit der Siebenbürger Sachsen und die damit verbundene Russlanddeportation noch nicht kannte. Außerdem konnte sie zum ersten Mal einer 100-Jährigen gratulieren.



Es saßen mehrere Generationen an einem Tisch, bei denen wortwörtlich der „Funke übersprang“. Wir verbrachten einen Nachmittag bei frisch gebackenem Kuchen und guten Getränken mit humorvollen und ernsten Unterhaltungen. Frau Kästner zeigte uns ihre gepackten Koffer mit allen wichtigen Habseligkeiten inklusive Geschirr für den Großneffen Julian unter dem Esstisch und erzählte von ihrer Zeit im Arbeitslager in Novotroickoje, ihrer Tätigkeit als Kinderkrankenschwester und dem Neubeginn in Deutschland. Trotz ihres erlebten Leids und ihres Deportationsschicksals strahlte Frau Kästner Mut und Energie aus, den wir so nicht erwartet hätten. Bis heute bin ich verwundert, wie verbindend dieser Nachmittag verlaufen ist und welch schreckliche Erlebnisse Menschen überstehen können.



