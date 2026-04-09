



9. April 2026

Jugendtanzgruppe Ingolstadt feiert 20-jähriges Jubiläum

Die Jugendtanzgruppe Ingolstadt feiert ihr 20-jähriges Jubiläum am Samstag, dem 26. September, in der Nibelungenhalle in Großmehring.





Die Jugendtanzgruppe Ingolstadt lädt alle Landsleute und Freunde herzlich zu der Jubiläumsfeier ein. Wir freuen uns darauf, mit euch zu feiern – merkt euch den Termin also am besten schon mal vor! Am Nachmittag ist ein feierlicher Festakt mit Kulturprogramm geplant, der von verschiedenen Tanzgruppen sowie der Offbeat-Musikgruppe gestaltet wird. Gefördert wird der Festakt am Nachmittag durch das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales. Am Abend folgt ein Ball mit Livemusik der „Combo-Band“.Die Jugendtanzgruppe Ingolstadt lädt alle Landsleute und Freunde herzlich zu der Jubiläumsfeier ein. Wir freuen uns darauf, mit euch zu feiern – merkt euch den Termin also am besten schon mal vor! JTG Ingolstadt

Schlagwörter: Jugendtanzgruppe Ingolstadt, Jubiläum, Combo-Band

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