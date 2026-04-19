



19. April 2026

Aufruf der SJD: Heimattag 2026 in Dinkelsbühl – Mitmachen erwünscht!

Der Heimattag 2026 steht vor der Tür! Als Mitausrichter des diesjährigen Heimattags freuen wir uns besonders auf ein unvergessliches Pfingstwochenende.

Heimattagsshirt Das diesjährige Shirt kommt im frischen Weiß – perfekt für das sonnige Pfingstwetter! SJD-Mitglieder zahlen bei Vorbestellung nur zehn Euro, Nicht-Mitglieder 15 Euro. Bestellt es jetzt vor, vor Ort gibt es nur Restbestände, also lieber jetzt sichern!



Zeltplatzhelfer gesucht! Ohne helfende Hände läuft nichts – das Zeltplatzteam sucht dringend Unterstützung beim Auf- und Abbau sowie während des gesamten Heimattags. Wenn du Lust hast, ein Teil des Teams zu sein und dieses Wochenende mitzugestalten, melde dich bitte bis zum 9. Mai über die Webseite. Wir zählen auf dich!



Zeltplatz am Bahndamm (Luitpoldstraße): Die Tore öffnen am Freitag, den 22. Mai, ab 12.00 Uhr. Kosten: 40 Euro für Mitglieder/70 Euro für Nicht-Mitglieder (inklusive Übernachtung bis Montag), zuzüglich 15 Euro Abzeichen und zehn Euro Müllpfand. Jugendliche unter 18 Jahren benötigen zwingend ein Jugendschutzformular – bitte unbedingt mitbringen!



Fußball- und Volleyballturnier am Samstag, 23. Mai, auf dem Sportgelände des TSV Dinkelsbühl. Beim Fußballturnier beträgt das Startgeld 275 Euro. Beim Volleyballturnier kostet die Mannschaftsanmeldung 125 Euro, Einzelspieler beim Volleyball zahlen 25 Euro. Anmeldeschluss für beide Turniere: 3. Mai.



Talentshow „Unser Nachwuchs präsentiert sich“ – am 23. Mai um 14.00 Uhr im Großen Schrannen-Festsaal. Kinder und Jugendliche mit Musik, Tanz, Gedichten oder anderen Talenten sind herzlich eingeladen. Dieses Jahr besteht außerdem die besondere Möglichkeit, gemeinsam mit „offbeat“ aufzutreten – Probentag ist der 26. April in Dinkelsbühl. Anmeldung bis 10. Mai.



Die Tanzgruppen treten am Pfingstsonntag, 24. Mai, ab 14.00 Uhr vor der Schranne und auf dem Schweinemarkt auf. Auch hier gilt: Anmeldung bis 10. Mai.



Alle Infos und Anmeldungen unter



Das diesjährige Shirt kommt im frischen Weiß – perfekt für das sonnige Pfingstwetter! SJD-Mitglieder zahlen bei Vorbestellung nur zehn Euro, Nicht-Mitglieder 15 Euro. Bestellt es jetzt vor, vor Ort gibt es nur Restbestände, also lieber jetzt sichern!Ohne helfende Hände läuft nichts – das Zeltplatzteam sucht dringend Unterstützung beim Auf- und Abbau sowie während des gesamten Heimattags. Wenn du Lust hast, ein Teil des Teams zu sein und dieses Wochenende mitzugestalten, melde dich bitteüber die Webseite. Wir zählen auf dich!(Luitpoldstraße): Die Tore öffnen am Freitag, denab 12.00 Uhr. Kosten: 40 Euro für Mitglieder/70 Euro für Nicht-Mitglieder (inklusive Übernachtung bis Montag), zuzüglich 15 Euro Abzeichen und zehn Euro Müllpfand. Jugendliche unter 18 Jahren benötigen zwingend ein Jugendschutzformular – bitte unbedingt mitbringen!am Samstag,auf dem Sportgelände des TSV Dinkelsbühl. Beim Fußballturnier beträgt das Startgeld 275 Euro. Beim Volleyballturnier kostet die Mannschaftsanmeldung 125 Euro, Einzelspieler beim Volleyball zahlen 25 Euro.„Unser Nachwuchs präsentiert sich“ – amum 14.00 Uhr im Großen Schrannen-Festsaal. Kinder und Jugendliche mit Musik, Tanz, Gedichten oder anderen Talenten sind herzlich eingeladen. Dieses Jahr besteht außerdem die besondere Möglichkeit, gemeinsam mit „offbeat“ aufzutreten – Probentag ist derin Dinkelsbühl.Dietreten am Pfingstsonntag,ab 14.00 Uhr vor der Schranne und auf dem Schweinemarkt auf. Auch hier gilt:Alle Infos und Anmeldungen unter https://sjd-siebenbuerger.de/veranstaltungen/heimattag/ Hier findet ihr den ausführlichen Aufruf zum Mitmachen

Schlagwörter: SJD, Heimattag 2026, Aufruf

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