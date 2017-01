8. Januar 2017 Druckansicht | Empfehlen

70 Kinder bei Adventsfeier in Biberach beschert

Am 11. Dezember feierte die Kreisgruppe Biberach ihre Vorweihnachtsfeier. Knapp 300 Landsleute und Freunde von nah und fern folgten der Einladung in die festlich geschmückte Gigelberghalle nach Biberach an der Riß. Tage im Voraus wurden mit unseren Kleinen traditionelle Weihnachtskekse gebacken. Unser Landsmann Johann Zangar stellte handgefertigte Weihnachtsdeko aus Holz aus.

Vorsitzender Mathias Henrich hieß alle Gäste zu ein paar besinnlichen Stunden, zum Abschalten vom hektischen Alltag und zum Genießen der Weihnachtsstimmung herzlich willkommen. Er dankte allen Teilnehmern und Mitwirkenden, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben, den Kuchenspendern und allen Helfern.



Pfarrer Hans-Dieter Bosch von der evangelischen Kirche Warthausen hielt eine Andacht über das vorweihnachtliche Treiben und verlieh dem Fest einen würdigen Inhalt und Rahmen. Mit 23 Kindern konnten wir auch dieses Jahr ein Krippenspiel einstudieren. Verbunden mit den wundervollen Klängen unseres Posaunenchors, wurden die Gäste alle in Weihnachtsstimmung versetzt. Nach dem Krippenspiel gab es Kaffee, leckere Torten und Kuchen. Adventsfeier der Kreisgruppe Biberach: Krippenspielteilnehmer und Posaunenchor. Foto: Alfred Gödderth



Ein wundervoll gelungener Nachmittag neigte sich dem Ende zu und ein heimlicher Wunsch für 2017 machte sich in uns breit – nach Frieden auf Erden für alle Leut'. Wir danken allen die zum Gelingen dieses Festes beigetragen haben.

Schlagwörter: Biberach, Advent, Krippenspiel

