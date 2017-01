Weihnachtszauber in der Kreisgruppe Aschaffenburg

„Wenn Weihnachten näher kommt, dann wird es heller in unserem Leben. Und die weihnachtliche Erwartung, sie ist wie schöne Musik!“ (Rainer Kaune) – In freudiger Erwartung folgten am 10. Dezember zahlreiche Gäste der Einladung der Kreisgruppe Aschaffenburg zur Vorweihnachtsfeier in die Maintalhalle nach Mainaschaff, wo Michael Reisenauer, stellvertretender Vorsitzender der Kreisgruppe, zahlreiche Gäste begrüßen konnte. Festlich geschmückte Tische, Kerzenschein und Tannenduft luden zum Feiern ein.

Impressionen von der Vorweihnachtsfeier der Kreisgruppe Aschaffenburg. Fotos: Ines Fucker

Auch dieses Jahr gelang es den Kindern – unter der Leitung von Anna Krech, unterstützt von Ann Christin Fleps, Kimberly und Jennifer Gottschling sowie Nina Juchum – uns mit ihren Gedichten, musikalischen Darbietungen und einem Krippenspiel in vorweihnachtliche Stimmung zu versetzten. An dieser Stelle herzlichen Dank an Frau Krech, die zum 20. Mal die Regie beim Krippenspiel führte!Mit viel Begeisterung und schauspielerischem Talent sangen die Kinder und trugen zum Teil lange Texte auswendig vor. Sie ließen mit ihren Gedichten, Gesang und Spiel die Botschaft von der Geburt Jesu lebendig werden. Ein liebevoll gefertigtes Bühnenbild und bunte abwechslungsreiche Kostüme zeigten, dass viele hilfreiche Hände am Gelingen der Darbietungen mitgewirkt haben. Natürlich wurde kräftig applaudiert, als Anna Krech alle Kinder namentlich vorstellte und ihnen Kinogutscheine überreichte. An dieser Stelle herzlichen Dank für die vielen Tombola-Spenden, dessen Erlös dies möglich macht.Der Chor „Siebenbürgische Harmonie“ unter der Leitung von Johanna Wädt und Christa Zank an der Orgel umrahmten die Feier musikalisch. Natürlich kam auch heuer der Nikolaus mit einem voll bepackten Sack und erfreute die Kinder jeweils mit einem Päckchen. Nicht nur die Kinder hatten Spaß an ihren Geschenken, sondern auch die Erwachsenen, denn bei der Tombola zogen viele ein Gewinnerlos. Die Kinder konnten nach der Aufführung erlöst und ausgelassen im Saal und auf der Bühne spielen oder an Tischen basteln.In gemütlichem Beisammensein bei Kaffee und mitgebrachtem Kuchen sowie anregenden Gesprächen ging ein sehr besinnlicher und gemütlicher Nachmittag viel zu schnell zu Ende. „Ja, Weihnachten kann jetzt kommen, es war wie früher an Heiligabend in Siebenbürgen“, freute sich eine Besucherin.So konnten wir – die Kreisgruppe Aschaffenburg – auch im Jahr 2016 an die siebenbürgische Tradition anknüpfen und gemeinsam eine zauberhafte Weihnachtsfeier erleben. Es war ein Fest der Generationen – Jung und Alt in harmonischem Miteinander –, bewundernswert, da einige Familien mit mehreren Generationen vertreten waren!Bedanken möchten wir uns bei unseren kleinen Akteuren, ihren Eltern und Großeltern, die ihre Kinder bzw. Enkelkinder zu den Proben begleitet haben, bei allen Kuchen- und Tombola-Spendern sowie bei allen Helfern für ihren unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz zum Gelingen der Feier.„Es sollte jeder Tag unseres Lebens ein Weihnachtstag sein, an dem wir Freude und Glück erhalten und weitergeben“ – in diesem Sinne bedankt sich der Vorstand der Kreisgruppe herzlich bei allen Mitgliedern und Gästen, die durch ihr Dabeisein, ihre tatkräftige Unterstützung zum Gelingen all unserer Veranstaltungen im Jahr 2016 beigetragen haben und wünscht allen ein friedvolles, zufriedenes und erfolgreiches Jahr 2017 in bester Gesundheit!

Hanni Franz