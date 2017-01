Adventsfeier in Schweinfurt: Die Gesichter der Kinder strahlten

Bei Kerzenschein und Plätzchen feierten 40 Erwachsene und 15 Kinder am zweiten Advent die Vorweihnachtsfeier der Kreisgruppe Schweinfurt-Gochsheimim Gemeindehaus Sankt Kilian in Schweinfurt.

Der Nikolaus erfreute die Kinder in Schweinfurt. Foto: Annemarie Weber

Annemarie Webers Geschichte über kleine Aufmerksamkeiten im Alltag „Ein Lob auf das Loben“ fand offene Ohren. Das Ratespiel über Geschehnisse und Bräuche rund um Weihnachten in Mundart weckte Erinnerungen und bot viel Gesprächsstoff für Jung und Alt.Vorgetragene Gedichte, zum Teil auch in siebenbürgisch-sächsischer Mundart, wurden von gemeinsam gesungenen Liedern umrahmt. Georg Weber und Hanni Schuster boten eine tolle musikalische Begleitung der Weihnachtslieder auf ihren Instrumenten.Am Basteltisch wurde fest gemalt, geklebt und geschnippelt und so manches Wunderwerk entstand auch unter der professionellen Anleitung von Heidi Hadesch. Es ist nicht so einfach, den Ansprüchen von Zwei- bis Zehnjährigen in kürzester Zeit gerecht zu werden.Die leuchtenden Kerzen vom Weihnachtsbaum strahlten um die Wette mit den Gesichtern der Kinder, als ein mit rotem Mantel und Zipfelmütze gekleideter Mensch, unser beliebter Günter Müller, eingeläutet wurde. Und der Nikolaus brachte nicht nur Geschenke mit, sondern jedes Kind hatte ein Lied, ein Gedicht oder eine Kleinigkeit für ihn vorbereitet.Mit guten Wünschen für das nächste Jahr ging ein besinnlicher und ereignisreicher Nachmittag zu Ende. Wir wünschen unseren Mitgliedern und ihren Familien und Freunden ein frohes und gesundes neues Jahr, das Glück im richtigen Augenblick und viel Kraft und Freude.

Der Vorstand