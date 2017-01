Kinder führten Weihnachtstheater in Ludwigsburg auf

Die Adventsfeier der Kreisgruppe Ludwigsburg fand am 10. Dezember im evangelischen Gemeindehaus in Ludwigsburg-Eglosheim statt. Der große Saal war festlich geschmückt für die zahlreichen Kreisgruppenmitglieder, deren Freunde und Bekannte.

Die Sterne und Könige beim Theaterstück „Der verirrte Stern“ in Ludwigsburg. Foto: Pawel Cajnog

Der Vorsitzende Helge Krempels begrüßte die Anwesenden ganz herzlich und dankte all jenen, die auch dieses Jahr fleißig zum Gelingen der Feier beigetragen haben. Im Vorfeld hatten Frauen der Kreisgruppe Kekse und Weihnachtsmänner für die Päckchen der Kinder gebacken. Er rief zu einer Spende für den Förderverein Freunde der Siebenbürgischen Bibliothek auf, als Zeichen der Solidarität für den Erhalt unseres kulturellen Gedächtnisses.Die gemeinsam gesungenen Weihnachtslieder wurden von Elfriede Imrich angestimmt, die auf ihrer Gitarre die Lieder begleitete. Die Anwesenden sangen bekannte Lieder wie „Süßer die Glocken nicht klingen“ ,„O du fröhliche“ und „Stille Nacht“. In der Andacht erinnerte Pfarrer Helmut Wolf an bekannte Bräuche in Siebenbürgen, wie den Lichtert. Viele der Anwesenden konnten ihm zustimmen, denn sie hatten in ihren Gemeinden diesen Brauch noch miterleben können.Nach der Pause mit Kaffee und Kuchen, den viele Mitglieder gespendet hatten, war es Zeit für einen weiteren Höhepunkt: das Theaterstück „Der verirrte Stern“ von Anna Melach. Die Darbietung der Kinder Laura und Mario Miess, Christine Löw, Izabella Cajnog, Marc Fernolend, Anna Krempels sowie Daniel und Tim Chrestels, die unter der Leitung von Karin Nägler und Astrid Rheiner das Weihnachtstheaterstück einstudiert hatten, wurde mit viel Applaus belohnt.Danach freuten wir uns über den Besuch vom Nikolaus, der auch dieses Jahr seinen Helfer Knecht Ruprecht zur Unterstützung dabei hatte. Alle Anwesenden durften sich an Gedichten und Musikstücken erfreuen, die die Kinder für den Nikolaus gelernt hatten und nun vorführten. Für ihre Darbietungen wurden sie mit einem kleinen Päckchen vom Nikolaus belohnt.Mit der Tombola ging ein sehr gelungener Nachmittag zu Ende. Dank an dieser Stelle allen Mitwirkenden, Helfern, Kuchenspendern und Darstellern für ihren Beitrag zum Gelingen unserer Feier.

Astrid Rheiner und Karin Nägler