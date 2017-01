23. Januar 2017 Druckansicht | Empfehlen

In Leonberg: Adventsfeier, Ehrungen und Neuwahlen

Die Adventsfeier der Kreisgruppe Leonberg mit integrierter Mitgliederversammlung fand am zweiten Advent, dem 4. Dezember 2016, in der Steinturnhalle in Leonberg statt. So boten wir unseren Mitgliedern und Freunden einen weihnachtlichen Ort, um das Jahr gemütlich bei reichhaltigem Kuchenbüfett und netten Gesprächen ausklingen zu lassen und Zeit für Besinnung bei einer Adventsandacht von Pfarrer Wilhelm Lienert und gemeinsam gesungenen Weihnachtsliedern zu finden.

Zum Auftakt sprach die Kreisgruppenvorsitzende Lieselotte Paulini und bedankte sich für die erfolgreiche Zusammenarbeit und Unterstützung. Da Neuwahlen anstanden, wurde die Mitgliederversammlung von Helge Krempels, Stellvertretender Vorsitzender der Landesgruppe Baden-Württemberg, begleitet. Zunächst wurden langjährige Mitgliedern geehrt, die durch ihre tatkräftige Unterstützung den Fortbestand des Vereins sichern. Mit je einer Urkunde des Verbandes wurden Lieselotte Paulini, Uwe Franz und Hans Ungar geehrt. Michael Györfi, Thomas-Georg Nikolaus und Hans Schneider wurden mit dem Silbernen Ehrenwappen des Verbandes ausgezeichnet. Ehrungen in der Kreisgruppe Leonberg, von links nach rechts: Thomas Nikolaus, Hans Schneider, Michael Györfi, Hans Ungar, Uwe Franz und Lieselotte Paulini. Fotos: Agnetha Paulini Der neue Vorstand der Kreisgruppe Leonberg, von links nach rechts: Hans Ungar, Werner Paulini, Thomas Nikolaus, Monika Tomp, Mathias Binder, Lieselotte Paulini (Vorsitzende), Hans Schneider, Michael Györfi und Uwe Franz. Zum Auftakt sprach die Kreisgruppenvorsitzende Lieselotte Paulini und bedankte sich für die erfolgreiche Zusammenarbeit und Unterstützung. Da Neuwahlen anstanden, wurde die Mitgliederversammlung von Helge Krempels, Stellvertretender Vorsitzender der Landesgruppe Baden-Württemberg, begleitet. Zunächst wurden langjährige Mitgliedern geehrt, die durch ihre tatkräftige Unterstützung den Fortbestand des Vereins sichern. Mit je einer Urkunde des Verbandes wurden Lieselotte Paulini, Uwe Franz und Hans Ungar geehrt. Michael Györfi, Thomas-Georg Nikolaus und Hans Schneider wurden mit dem Silbernen Ehrenwappen des Verbandes ausgezeichnet.Für die Amtszeit 2016-2020 wurde folgender neue Vorstand gewählt: Lieselotte Paulini (Vorsitzende der Kreisgruppe Leonberg), Michael Györfi (stellvertretender Vorsitzender), Monica Tomp (Schriftführerin), Werner Paulini (Kassenwart), Hans Ungar (Beisitzer), Uwe Franz (Beisitzer), Hans Schneider und Matthias Binder (Rechnungsprüfer), Thomas-Georg Nikolaus (stellvertretender Rechnungsprüfer). Allen Vorstandsmitgliedern wünschen wir für ihre Arbeit viel Erfolg und bedanken uns, dass sie die Arbeit der Kreisgruppe tatkräftig unterstützen und somit ein Stück Kultur aufrechterhalten.Wir wünschen allen Lesern ein gesegnetes, zufriedenes und gesundes neues Jahr und freuen uns, den ein oder anderen auf unseren Veranstaltungen 2017 begrüßen zu dürfen. Lieselotte Paulini

