Adventsfeier und Mitgliederversammlung in Backnang

Traditionell fand im Advent die Weihnachtsfeier der Kreisgruppe Backnang des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland in der Markuskirche in Backnang statt, an die auch die Mitgliederversammlung angegliedert war. Sie stand im Zeichen der Freude. Freude mache es uns, Veranstaltungen zu organisieren und die Gemeinschaft zu fördern, sagte unser Vorsitzender in seiner Ansprache. Hierbei sind wir jedoch auf die Unterstützung unserer Mitglieder angewiesen.

Wir würden uns freuen, wenn sich in diesem Jahr besonders viele an den gemeinsamen Aktivitäten beteiligen. Freuen würde sich der Vorstand auch, wenn es Interessenten für die anstehenden Wahlen 2017 und die offenen Ämter hierzu geben würde. Nähere Infos hierzu folgen im nächsten Mitgliederbrief.



Unser Chor eröffnete die Feier mit neu einstudierten Liedern. Es gelingt unseren Chorfrauen immer wieder, uns mit ihrem Repertoire zu bezaubern. Bekannte alte, fast vergessene Lieder haben sie gesungen und den einen oder anderen Gast zum spontanen Mitsingen animiert. Uns alle haben sie in feierliche Stimmung versetzt. Vielen Dank hierfür. Erfreuen konnten wir uns alle an dem reichlichen Kuchenbüfett – alles von unseren Gästen gebacken und mitgebracht. Auch den fleißigen Bäckerinnen sei herzlich gedankt. Der Kinderchor der Kreisgruppe Backnang sang zum Abschluss des Programms. Foto: Siegrid Hihn



Allen Helfern danken wir für die Unterstützung, den Mitwirkenden für ihre Darbietungen und nicht zuletzt unserer Kinderreferentin, die leider ihr Amt nicht weiterführen wird.



Die mitwirkenden Kinder packten in den Proben Päckchen für Weihnachten in Schuhkartons und bereiteten somit den Kindern, die sonst an Weihnachten nicht beschenkt worden wären, sicherlich auch eine Riesenfreude. Erfrischend war die Kinderband, die das Kinderprogramm eröffnete. Die kleinen Musiker hatten sichtlich viel Spaß an ihrem Auftritt. Genauso wie der Kinderchor, der uns nach der Band mit seinen Liedern begeisterte. Das Nikolauslied durfte natürlich im Programm nicht fehlen und erreichte auch sein Ziel: Der Nikolaus kam mit vollgepacktem Sack und die Kinder trugen kurze, lange, spaßige, traditionelle Gedichte vor. Belohnt wurden sie mit einem Päckchen, woran sie sicher Freude hatten.

Schlagwörter: Backnang, Adventsfeier, Mitgliederversammlung

