Ein großartiges Wochenende verbrachten mehr als 40 Hertener Siebenbürger beim Heimattag in Dinkelsbühl. Angereist mit Kapelle, Tanzgruppe sowie mehreren weiteren Kreisgruppenmitgliedern beteiligten sie sich an zahlreichen Stellen an dem umfangreichen Programm: Ein besonderes Ereignis war das siebenbürgisch-sächsische Kronenfest. Nach Erläuterungen von Rainer Lehni und Wilfried Göllner spielte die Hertener Blaskapelle gemeinsam mit den Musikanten aus Drabenderhöhe zu einem Aufmarsch auf.

Gut gelaunt in Tracht: Eine 40-köpfige Hertener Gruppe nahm am diesjährigen Heimattag in Dinkelsbühl aktiv teil.

Unterdessen bereiteten Margret Grotzki und Hanne Hoppe Blumensträußchen vor, die an zahlreiche erfreute Zuschauerinnen verteilt wurden. Altbekannte Lieder wurden gemeinschaftlich gesungen, bevor Tim Holzträger in die Blumenkrone kletterte. Von dort hielt er seine Kronenrede und stieß nach altem Brauch auf das Wohl der Gäste an, bevor er die vorbereiteten Bonbons für die anwesenden Kinder aus der Krone regnen ließ. Zum Schluss kletterte er mit einem Blumenstrauß aus der Krone herab, überreichte ihn seiner Tanzpartnerin Karina Hermann und eröffnete mit ihr den Tanz. Eine stattliche Anzahl von Tanzpaaren, ebenfalls aus Herten und weiteren Kreisgruppen in NRW, kam hinzu und drehte sich zu den Klängen der Blaskapellen. Nach diesem Ehrentanz zeigten die Tänzer und Tänzerinnen die in den letzten Wochen einstudierten Volkstänze. Allein diese Veranstaltung lockte bereits mehrere hundert Zuschauer zum Festplatz an der Krone und sorgte für Begeisterung.Später an diesem Nachmittag spielte die Hertener Siebenbürger Blaskapelle bei strahlendem Sonnenschein zur Freude der zahlreichen Gäste auf dem Siebenbürgischen Markt. Weitere herausragende Veranstaltungen fanden am Sonntag statt: Nach dem Pfingstgottesdienst unter der Leitung des siebenbürgischen Bischoffs Guib startete der Trachtenumzug. Auch hier waren die Hertener Siebenbürger stattlich vertreten und begeisterten die Zuschauer. Wieder gab es einen Aufmarsch, nun mit etwa vierhundert Tanzpaaren. Es folgten Gemeinschaftstänze, bevor die Hertener Siebenbürger, als größte Tanzgruppe unter den Ausrichtern, unter großem Applaus die Darbietungen der Einzelgruppen starteten. Gezeigt wurde der gut einstudierte „Schaulustig“. Daneben war der Heimattag einmal mehr ein Fest der Begegnungen: Verwandte, Freunde und Bekannte wurden getroffen, es gab einen intensiven Austausch mit anderen Musikern, die Stimmung im Zelt war super.Die Fahrt im Bus mit Übernachtungen in der neu renovierten Jugendherberge in dem alten Kornspeicher war ein besonders Gemeinschaftserlebnis für alle Beteiligten und stärkte einmal mehr das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Gruppe wie auch mit den übrigen Teilnehmern: „Dinkelsbühl“ ist ein Erlebnis!

Karin Roth