Kreisgruppe Landshut veranstaltet Kronenfest in Altdorf

Am 1. Juli veranstaltete die Kreisgruppe ihr nunmehr zur Tradition gewordenes Kronenfest wie bisher auf dem Gelände der Alten Ziegelei in Altdorf. Den Auftakt gestaltete die Siebenbürger Blaskapelle Landshut unter Leitung von Otto Wellmann mit bekannten Weisen und schwungvollen Stücken.

Kronenfest in Altdorf: Trachtengruppen, Siebenbürger Blaskapelle Landshut, der Kreisgruppenvorsitzende Martin Molnar und die Ehrengäste. Foto: Astrid Leptich-Kast

Um 14.30 Uhr leitete der Kreisgruppenvorsitzende Martin Molnar den offiziellen Teil des Festes mit der Begrüßung der Gäste und Ehrengäste, der Tanzgruppen und der zahlreichen Helfer ein. Das Kronenfest beehrten mit ihrer Anwesenheit Marktgemeinderat Willi Gürtner von der Marktgemeinde Altdorf, Ruth Müller MdL, Christel Engelhard, stellvertretende Landrätin des Landkreises Landshut, Dekan Siegfried Stelzner, Horst Osthoff von der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Joachim Flache, Vertreter der Landsmannschaft der Schlesier, sowie Andrea Maier mit Mitgliedern des Volksmusikvereins. Martin Molnar betonte in seiner Rede die Ursprünge des Festes und malte ein anschauliches Bild der siebenbürgischen Landschaft, die einen einzigartigen Schauplatz für diese traditionellen Feierlichkeiten darstellte. Dabei spannte er den Bogen in die Gegenwart zur Gestaltung des Kronenfestes in der neuen Heimat. Dass wir Siebenbürger Sachsen solche für uns wichtigen Traditionen pflegen und fortführen können, liegt nicht allein an uns und unserem Zusammenhalt, sondern ganz besonders auch an unserer eigenen und der Bereitschaft der lokalen Bevölkerung zur Integration und Toleranz.Wir Siebenbürger Sachsen dürfen mit unserem Kronenfest die Gastfreundschaft des Marktes Altdorf bereits seit fast 20 Jahren genießen und haben uns zu einem festen Programmpunkt im Veranstaltungskalender der Gemeinde etabliert. Dies betonte auch Willi Gürtner in seinem Grußwort, der stellvertretend für den Oberbürgermeister von Altdorf und Schirmherren des Festes, Helmut Maier, anwesend war. Weitere Grußworte überbrachten Ruth Müller, Christel Engelhard und Dekan Siegfried Stelzner. Alle Redner betonten die Bedeutung von Heimat, Kirche und Brauchtum. Durch Brauchtumspflege kann man ein Stück Heimat zurückgewinnen, was wir mit dem Kronenfest aktiv tun. Besonders große Zustimmung fand die Feststellung, dass es gerade in Zeiten der Globalisierung ein gutes Gefühl sei daheim zu sein – denn Heimat stiftet Identität. Sinn von kultureller Bildung sei es deshalb unsere Kinder mit Identität auszustatten. Das Kronenfest als eines der wichtigsten Feste im Jahreslauf der Kreisgruppe ist ein Pfeiler zur Bewahrung der siebenbürgischen Identität und fördert dies von klein auf bereits bei unseren Kindern und Enkelkindern.Der kulturelle Teil wurde durch einen Aufmarsch der Tanzgruppen und Trachtenträger, angeführt von der Blaskapelle, eingeleitet. Eduard Thal, Mitglied der Jugendtanzgruppe, erklomm den Kronenbaum und hielt in der mit Blumen und Bändern geschmückten Krone seine Kronenrede. Auch die Tanzdarbietungen begeisterten bei sommerlichen Temperaturen die Gäste von nah und fern. Besonders erfreulich war der Gastauftritt der Donauschwäbischen Trachtengruppe Freising. Die reich verzierten, bunten Gewänder und die voluminösen Röcke der Damen waren ein echter Blickfang, auch für zahlreiche Banater Schwaben, die häufig unsere Gäste sind. Ein besonders gutes Beispiel für Pflege und Weitergabe von Traditionen bot die wieder gegründete siebenbürgische Kindertanzgruppe. Es war erfrischend zu sehen, wie viel Spaß die Kinder beim Tanzen und Tragen der Tracht hatten. Dies wollen wir auch weiterhin bei unseren Festen erleben und diesen identitätsstiftenden Zusammenhalt fördern.Bei strahlendem Sonnenschein konnten sich die Gäste siebenbürgische Spezialitäten wie Mici und Grillfleisch von der Metzgerei Wellmann aus Regensburg sowie Baumstriezel schmecken lassen. Die Blaskapelle erfreute bis in die Abendstunden mit ihren Klängen.Der Dank des Vorstands gilt den Trachtengruppen und der Blaskapelle sowie den vielen Helfern im Hintergrund. Es war wieder einmal ein rundherum gelungenes Fest.

Kerstin Arz