Waldkraiburger Bürgermeister greift nach Krone

Im Garten Hotzenplotz des Hauses Sudetenland in Waldkraiburg begrüßte Kreisgruppenvorsitzender Kurt Zikeli zum 25. Jubiläumskronenfest unter den mehreren Hundert Gästen die Bürgermeister Robert Pötzsch und Richard Fischer, den Landrat des Kreises Mühldorf, Georg Huber, etliche Stadträte, die Kreisgruppenvorsitzenden von Pfarrkirchen, Ilse Gärtner, Bad Tölz – Wolfratshausen, Ursula Meyndt, Landshut, Martin Molnar, und Traunreut, Richard Schneider, den bayerischen Landesvorsitzenden Werner Kloos, den Vertreter von Radio Siebenbürgen, Jürgen Schnabel, den evangelischen Stadt- pfarrer von Waldkraiburg, Simon Stritar, Pfarrer i.R. Heinrich Brandstätter und den Ehrenvorsitzenden der Kreisgruppe, Mathias Möss.

Kronenfest in Waldkraiburg mit der Kindertanzgruppe, Erwachsenen­tanzgruppe, Fabian Stein als Kronenbesteiger. Fotos: Michael Schuller

Bei Kaiserwetter begann im Schatten der alten, riesigen Bäume die Veranstaltung mit einem Gottesdienst, geleitet von Pfarrer Simon Stritar. Zu dieser Zeit hatten die vielen Helfer und Helfershelfer bereits alles hergerichtet, unter anderem auch mehrere Stellwände mit Fotos und Zeitungsausschnitten von 25 Kronenfesten, und waren dabei leckere Mici und schmackhaften Baumstriezel herzustellen. Zu den Klängen der Banater Blaskapelle ließen sich die ersten Hungrigen den Mittagstisch gut schmecken. Ebenfalls zu Blasmusikklängen marschierten dann nicht weniger als dreißig Trachtenpaare Richtung Kronenbaum. Den kulturellen Reigen eröffnete die Kindertanzgruppe Waldkraiburg unter der Leitung von Christine Depner, Elfriede David und Katharina Stein und erntete verdienten Applaus. Es folgten die Jugendtanzgruppe Traunreut und die Tanzgruppe Waldkraiburg unter der Leitung von Karina Fray, die speziell für dieses Jubiläumskronenfest ein paar Tänze einstudiert hatte.Den ca. zehn Meter hohen Kronenbaum, an dessen Spitze sich die mit Sonnenblumen geschmückte Krone befand, erklommen heuer gleich zwei junge Männer. Fabian Stein von der Waldkraiburger Jugend war der Vertreter der Kreisgruppe, während sich Bürgermeister Robert Pötzsch, ein Hobbybergkletterer, die Gelegenheit nicht nehmen ließ und auch zur Krone emporstieg. Beide erklommen in rasantem Tempo den Kronenbaum und richteten von oben ein paar Worte an die unter der Krone lauschenden Gäste. Fabian beglückte die wartenden Kinder zusätzlich mit einem Bonbonregen.Bei den 25 Kronenfesten hatten insgesamt 17 junge Kerle, einige mehrmals, die Krone erklommen und viele von ihnen waren auch diesmal dabei. Zum Jubiläum gab es dafür eine kleine Anerkennung in Form einer Jubiläumstasse.Beim anschließenden Tischtennisturnier der Jugend siegte Bastian Sarlea vor Niklas Hihn und Elias Stein. Zu den Klängen der Herzstürmer wurde bis spät in die Nacht gefeiert.Die Kreisgruppe Waldkraiburg hatte 1993 und 1994 ihre ersten zwei Kronenfeste noch außerhalb von Waldkraiburg, in Grafengars auf dem Obermeierhof, gefeiert, ehe sie im Garten des Hauses Sudetenland eine ideale Stätte für etliche Feste fand. Man war mitten in der Stadt, trotzdem im Grünen und hatte keine unmittelbaren Nachbarn, die man hätte stören können. Waldkraiburg war auch eine der ersten Kreisgruppen, zumindest in Bayern, die unser Kronenfest in der neuen Heimat ins Leben gerufen hatte. Die Idee dazu stammte von Ute Müller und Karina und Heinz Fray, die damals Leiter der Jugend- bzw. Tanzgruppe waren.

Herbert Liess