Sonniges Kronenfest der Kreisgruppe Böblingen

Bei strahlendem Sonnenschein fand am 22. Juli das traditionelle Kronenfest der Kreisgruppe Böblingen statt. Das Fest ist eine wichtige Veranstaltung zur Bewahrung der siebenbürgisch-sächsischen Identität und Förderung unserer Gemeinschaft.

Tausend Gäste feierten das Kronenfest in Böblingen. Fotos: Susanne Zultner

Der Kreisgruppenvorsitzende Reinhardt Helwig begrüßte über tausend Gäste am Böblinger See. In seiner Eröffnungsrede bedankte er sich bei allen Mitwirkenden und berichtete über die zwölf Meter hohe Krone, die Helfer aus unterschiedlichen Herkunftsländern, die alle im Kreis Böblingen ihre Heimat gefunden haben, aufgebaut hatten. Dies zeigt, dass Integration gelungen ist und die Tradition des Festes weitergeführt wird. Den kulturellen Teil leitete der Aufmarsch der Tanzgruppen unter musikalischer Begleitung der Blaskapelle Böblingen ein. Unter der Leitung von Gerda Ludwig zeigte die Tanzgruppe Böblingen den Bändertanz um die Krone und weitere siebenbürgisch-sächsische Volkstänze. Auch unsere Gäste, die Jugendtanzgruppe Heilbronn, führten mehrere traditionelle Tänze auf.Anschließend erklomm der junge „Altknecht“ Patrick Tartler mit Leichtigkeit die geschmückte Krone, sprach einige Worte an die versammelte Gemeinschaft und bedachte die Kinder mit einem Süßigkeitenregen. Danach eröffnete er mit dem Ehrenwalzer mit Elisabeth Tartler den Tanz.Der Landtagsabgeordnete Paul Nehmet sprach als Ehrengast ein Grußwort. Er stellte beeindruckt fest, dass die Siebenbürger Sachsen es schaffen, ihre Existenz zu finden, indem sie aus der Gemeinschaft Kraft schöpfen und sich in der neuen Heimat integrieren. Emotionen kamen beim gemeinsam gesungenen „Wahre Freundschaft“ auf. Auch für das leibliche Wohl war mit Mici und Grillfleisch sowie Kuchen und Baumstriezel gesorgt.Insgesamt war es ein sehr schönes und gelungenes Kronenfest. Wir bedanken uns bei allen fleißigen Helfern, die zum Gelingen beigetragen haben, bei allen Trachtenträgern, die uns mit ihren prächtigen Trachten erfreuten, bei den Tanzgruppen Böblingen und Heilbronn sowie der Blaskapelle Böblingen für die kulturellen Beiträge und bei allen Gästen, die mit uns dieses Fest gefeiert haben. Wir freuen uns schon auf das 15. Kronenfest im nächsten Jahr.

Susanne Zultner