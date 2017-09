Erlebnis Kronenfest in Augsburg

Aus der reichen Geschichte der Siebenbürger Sachsen mit ihren Bräuchen ist das Kronenfest einer der beliebtesten, der bundesweit gern gefeiert wird. Im Rahmen der Brauchtumsveranstaltung beim diesjährigen Heimattag war es auch das Kronenfest, das, von der Landesgruppe NRW vorbereitet, viele Landsleute und Zuschauer begeistert hat. Vor mehr als 30 Jahren in Augsburg ins Leben gerufen, fand das diesjährige Kronenfest der Kreisgruppe Augsburg am Sonntag, 23. Juli, im wunderschönen Pfarrgarten der St.-Andreas-Kirche statt. Dessen Größe und Grün lädt Jahr für Jahr unzählige Landsleute und Besucher mit Familien und Freunden zum gemütlichen Beisammensein ein. Betritt man den Pfarrgarten, ist es der zehn Meter hohe Kronenstamm mit der geschmückten Krone, die den Zuschauer begeistert und auf die Feierlichkeiten einstimmt.

Kurze Fotopause, bevor Kronenbaum in einem gemeinsamen Kraftakt hochgezogen wird. Foto: Gottfried Schwarz

Trachtenträger beim Kronenfest in Augsburg. Foto: Gottfried Schwarz

Die Vorbereitungen starten bereits am Samstag recht früh, dann heißt es für die Jugendlichen, die vielen Blumen vom Feld einzusammeln und zur Krone zu binden sowie den Baumstamm vorzubereiten, ein Unterfangen, das Stunden dauert. Am späten Nachmittag ist es dann soweit: Der Kronenbaum kann unter großem Beifall hochgezogen und befestigt werden. Hausherr Pfarrer Markus Maiwald lobte die Geschicklichkeit der vielen Helfer unter der Koordination von Helmut Schwarz. Auch wurde der Garten für die Gäste vorbereitet.Das Fest begann am Sonntag mit einem siebenbürgischen Gottesdienst, gehalten von Gemeindepfarrer Markus Maiwald, die Predigt hielt Gastpfarrer Magister Mathias Stieger aus Reutte/Tirol. In seiner Predigt gelang es Herrn Stieger, das Zusammenleben der Siebenbürger Sachsen in der alten und in der neuen Heimat in Bezug auf das Kronenfest zu durchleuchten. Mit den Liedern „Sonntag ist“, „Herr, segne mich“ und dem „Dankelied“ erfreute der Siebenbürger Chor unter der Leitung von Elisabeth Schwarz die Gottesdienstbesucher. Noch überwältigt vom Gesang, forderte Pfarrer Maiwald einen Applaus ein und dankte allen Mitwirkenden für die Mitgestaltung des Gottesdienstes. Bei bestem Wetter füllte sich danach der Pfarrgarten und die Gäste konnten sich mit vielen Köstlichkeiten stärken und den flotten Klängen des Jugendorchesters unter der Leitung von Siegfried Krempels lauschen.Dann konnte der Trachtenaufmarsch beginnen. Zu den Klängen der Blaskapelle Augsburg e.V. unter der Leitung von Siegfried Krempels vollführten die Jugendlichen freudig die Trachtenpolonaise und die vielen Kinder eiferten ihnen begeistert nach. Mit der Siebenbürgischen Jugendtanzgruppe München als Gastgruppe konnte man die Vielfalt der 100 Trachtenträger bewundern. Das erste Mal beim Kronenfest in der Funktion als Kreisgruppenvorsitzender begrüßte Helmut Schwarz die Vertreter der Lokalpolitik, der Landsmannschaften und Ehrengäste sowie die vielen Zuschauer. Dass Traditionen, Trachten, Brauchtum im Allgemeinen in ihrem Kern bewahrt und nicht verfälscht werden, ist ihm eine Herzensangelegenheit. Das Erklimmen des Kronenbaumes gibt er als ein Paradebeispiel für das Leben an, als eine Herausforderung, der man sich stellt, auf die man sich vorbereitet und bewältigt. In seiner Ansprache betonte Dr. Volker Ullrich, MdB, wie wichtig es sei, in der jetzigen schnelllebigen Zeit ein Fest wie dieses zu feiern, sich zu seiner Kultur und Identität, sich zu dieser Gemeinschaft zu bekennen. Dann übernahm Ute Bako, stellvertretende Vorsitzende der Kreisgruppe, die Moderation und nach den Liedern „Af deser Ierd“ und „Kein schöner Land“ näherten wir uns dem Höhepunkt des Festes.Gut vorbereitet von Mitgliedern der Tanzgruppe und begleitet von der Blaskapelle Augsburg machte sich Holger Pauli, Mitglied der Tanzgruppe Augsburg, daran die Krone zu erklimmen. Mit kraftvollen Zügen und unter den Jubelrufen der Zuschauer schaffte er es problemlos nach oben. Das waren Momente voller Adrenalin und die Zuschauer dankten und feierten den gelungenen Aufstieg mit einem tosenden Applaus. Nach der Festrede aus der Krone wurden zehn Kilo Bonbons an die vielen wartenden Kinder verteilt. Wieder auf festem Boden angekommen, eröffnete Holger mit Kathrin Deppner den Tanz unter dem Kronenbaum. Im Rahmen der Feierlichkeiten wurde Erna Szylagi, einem langjährigen und verdienten Mitglied der Kreisgruppe, mit einem Blumenstrauß zu ihrem 80. Geburtstag gratuliert.Nach einer halbstündigen Pause wurden die Tanzgruppen mit ihrem Programm angekündigt. Die Jüngsten der Kindertanzgruppe zeigten freudig in mehreren Quadrillen die „Toppozer Kreuzpolka“ und die Größeren vollführten gekonnt die figurenreiche „Sudetendeutsche Tanzfolge“. Die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe München überzeugte mit dem flotten „Seppl“ und dem „Sprötzer Achterrühm“. Gruppenleiter Patrick Krempels bedankte sich herzlich bei der Tanzgruppe Augsburg für die Einladung und übergab einen Geschenkkorb. Mit der „Pick Polka“ um den Kronenbaum begeisterte die Tanzgruppe Augsburg die Zuschauer und mit dem gemeinsamen Tanz endete das reiche kulturelle Programm. Bei gutem Wetter spielte die Blaskapelle bis 18.30 Uhr zum Tanz auf.Der Vorstand der Kreisgruppe dankt allen aktiven Gruppen und Helfern sowie dem Grillteam um Walter Jakobi, die mit großem Aufwand an Zeit, Kraft und Ausdauer für den reibungslosen Ablauf des Kronenfestes gesorgt und die vielen Gäste verköstigt haben. Wir danken allen Gästen und Freunden herzlichst für ihr Kommen!

Rosemarie Schwarz