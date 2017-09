Unterstützung für das Heilbronner Vereinsheim

Die „Heilbronner Stimme“ vom 29. August hat es bereits verkündet: Die Stadt Heilbronn überlegt, die Sanierung des Vereinsheims der Siebenbürger Sachsen in der Sinsheimer Str. 55 in Heilbronn-Böckingen finanziell zu bezuschussen.

Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel (1. von links) und CDU-Fraktionsvorsitzender im Heilbronner Gemeinderat Alexander Throm (2. von links) beim Begegnungsfest auf dem Gaffenberg 2016. Foto: Jürgen Binder

Bei unserem „Begegnungsfest auf dem Gaffenberg“ am 25. Juni 2017 führten wir mit den Ehrengästen Alexander Throm und Thomas Randecker ein längeres Gespräch über die uns bevorstehende, dringend notwendige und äußerst kostspielige Dachsanierung. CDU-Fraktionschef Throm bat um schriftliche Schilderung des bisherigen Verlaufs sowie aktuelle Zahlen und Fakten.Keine zwei Wochen später reichte die CDU-Fraktion einen Antrag an die Stadt Heilbronn ein und bat, eine mögliche Förderung unseres Projektes zu prüfen (die Heilbronner Stimme vom 13. Juli berichtete). Mitte August stellte Harry Mergel, Oberbürgermeister der Stadt Heilbronn, in einem Schreiben an Alexander Throm eine finanzielle Unterstützung für die Dachsanierung des siebenbürgisch-sächsischen Vereinsheims in Aussicht – analog zur Sportförderung und Förderung der Sport- und Freizeitvereine. Diese Entwicklung freut uns sehr. Unser herzlicher Dank geht an die Initiatoren dieser Bezuschussungsaktion, vor allem an den CDU-Fraktionsvorsitzenden im Heilbronner Gemeinderat Alexander Throm sowie an Stadtrat Thomas Randecker, für ihren spontanen und unkomplizierten Einsatz für unsere Gemeinschaft. Ebenso danken wir Oberbürgermeister Harry Mergel für die stets gute Zusammenarbeit und die schnelle Reaktion auf den Antrag.Die Veranstaltungen der Kreisgruppe Heilbronn werden regelmäßig von Ehrengästen aus Politik und Verwaltung besucht und wir freuen uns, dass wir offenherzige Ansprechpartner für unser Anliegen gefunden haben. Nach Einreichung des Angebotes unseres Dachdeckers sowie eines Antrags auf Investitionsförderung unsererseits an die Stadt Heilbronn wird unser Anliegen nun in den nächsten Gremienlauf in die entsprechenden Ausschüsse gehen. Es bleibt zu hoffen …

Ines Wenzel