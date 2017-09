24. September 2017 Druckansicht | Empfehlen

Probewochenende Finsterau

An alle Tanzgruppen und Blaskapellen aus Bayern: Am 20.-22. Oktober findet das gemeinsame Probewochenende in Finsterau statt.

Ziel der Veranstaltung ist es, auch in Vorbereitung auf den Heimattag 2018 Musikstücke und Tänze zu erarbeiten, die live zu Blasmusik präsentiert werden. Informationen und Anmeldung über die Kreisgruppenvorsitzenden bzw. direkt über E-Mail: Kepp.kathrin[ät]yahoo.de oder ingrid.mattes[ät]web.de. Anmeldeschluss ist der 30. September.

Schlagwörter: Bayern, Probewochenende, Tanzgruppen, Blaskapellen

