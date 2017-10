13. Oktober 2017 Druckansicht | Empfehlen

40 Jahre Kreisgruppe Siegerland

Am 23. September 2017 fand die Feier zum 40-jährigen Jubiläum der Kreisgruppe Siegerland in der festlich hergerichteten Bismarckhalle in Siegen statt. Der Vorsitzende der Kreisgruppe, Ortwin Greff, eröffnete die Feier mit der Begrüßung der Mitglieder und Anwesenden. Begrüßt wurde auch der Vorsitzende der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen, Rainer Lehni. In seiner Ansprache erinnerte Ortwin Greff in einer Zeitreise durch die vier Jahrzehnte an die Gründung der Kreisgruppe und deren Entwicklung, die Aufgaben, die sie sich als Ziel gesetzt und auch erreicht hat.

Gleichzeitig mahnte Ortwin Greff an, dass ohne den Eintritt neuer Mitglieder die Zukunft der Kreisgruppe in den nächsten Jahrzehnten gefährdet sein wird. Zum Schluss äußerte er den Wunsch, dass vor allem die jüngeren Landsleute sich zu dieser Gemeinschaft bekennen sollten, dann könne man auch optimistisch in die Zukunft schauen.



Rainer Lehni gratulierte in seiner Festrede der Kreisgruppe zum Jubiläum und hob die Leistungen der Vorsitzenden der Kreisgruppe, der jeweiligen Vorstände, aber auch der aktiven Mitglieder aus den vergangenen vier Jahrzehnten hervor. Die Vorsitzenden der Kreisgruppe wurden namentlich genannt: Johann Renges (1977-1985), Michael Gierlich (1985-1988), Walter Bimmel (1988-1994), Kurt Schuster (1994-2015), Ortwin Greff (seit 2015). Er erwähnte auch die Leistungen des Verbandes und der Landesgruppe und die Folgen, die das Schrumpfen der Mitgliedszahlen mit sich bringt. Ohne den Verband gäbe es z.B. keine Siebenbürgische Zeitung, keinen Heimattag in Dinkelsbühl. Ohne die Landesgruppe und die Kreisgruppen gäbe es keine Landesfeste, keine Bälle, keine Feiern oder sonstige Zusammentreffen zu den verschiedensten Anlässen. Er betonte auch die Wichtigkeit eines mitgliederstarken Verbandes bei der Vertretung unserer Interessen in Politik und Gesellschaft. Zum Schluss wünschte er der Kreisgruppe für die Zukunft alles Gute und gutes Gelingen bei ihren Aktivitäten. Tanzgruppe Wiehl-Bielstein beim Jubiläum der Kreisgruppe Siegerland. Foto: Rainer Lehni



Während eines kurzen Sketches, der die Anwesenden erheiterte, hatte das „Phoenix-Trio“ aufgebaut und spielte schon vor dem Abendessen zum Tanz auf. Die Stimmung steigerte sich von Tanz zu Tanz und in den Pausen wurden Volkslieder gesungen. Bei bester Stimmung wurde bis tief in die Nacht getanzt und gefeiert.



