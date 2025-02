NRW-Reise nach München

Eine Busfahrt zum Großen Siebenbürgerball nach München unternahm der Vorstand der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen vom 25. bis 26. Januar. Eine Reihe von ehrenamtlich Aktiven aus dem Landesvorstand und den Kreisgruppen Bielefeld, Dortmund, Drabenderhöhe, Mönchengladbach, Wiehl-Bielstein und Wuppertal wurden vom Landesvorsitzenden Rainer Lehni an Bord begrüßt. Die gut achtstündige Fahrt im komfortablen Reisebus wurde durch viele Gespräche verkürzt. Auf einer Raststätte bei Würzburg wurde ein siebenbürgisch-sächsisches Picknick hervorgezaubert. Mit Speck und Zwiebeln, Zacuscă, Vinete oder selbst gebackenem Hausbrot und vielem mehr war für jeden etwas dabei. Holunderlikör oder Vişinată machten schnell die Runde, und gleich ging man auch zu süßen Leckereien wie Baumstriezel, Hausschokolade oder Rahatstriezel über.

Die Gruppe aus Nordrhein-Westfalen beim Großen Siebenbürgerball in München.

Zeitig in München angekommen, wurde das Hotel Holiday Inn in der Nähe des Veranstaltungsortes bezogen. Gemeinsam besuchte man dann den Großen Siebenbürgerball im Hofbräukeller am Wiener Platz. Die Gruppe aus NRW war mit rund 40 Personen die größte Gruppe, die an diesem gesellschaftlichen Ereignis teilnahm. Es wurde ein gelungener Abend in einem schönen Ambiente. Bis weit nach Mitternacht wurde zu den Klängen von „TraunSound“ das Tanzbein geschwungen.Am nächsten Morgen hieß es nach einem reichhaltigen Frühstück über den sächsischen Tellerrand blicken. Die Gruppe besuchte in München das Sudetendeutsche Museum, in dem man in zwei Gruppen bei interessanten Führungen gute zwei Stunden in die Geschichte dieser deutschen Volksgruppe eintauchen konnte. Beim Rundgang durch das 2021 eröffnete Haus fanden sich immer wieder Parallelen zu den Siebenbürger Sachsen, hat man doch mit den Sudetendeutschen mehrere Jahrhunderte zum Habsburgerreich bzw. zur Donaumonarchie gehört. Der Rundgang konnte nur einen ersten Überblick über das sehr gelungene Museum bieten, die vielen Medientische und ausgewählten Exponate laden zu weiteren Besuchen ein.Bald hieß es auch wieder aufbrechen, eine lange Fahrt nach NRW stand an. Verkürzt durch ein letztes Picknick brachte der Bus die Gruppe wohlbehalten wieder in den Westen der Republik. Zwei schöne Tage gingen zu Ende. Danke an alle Reisenden, die mit dabei waren, und an alle, die zur guten Verpflegung beigetragen haben.

rl