Kinder gestalten Adventsfeier in Kassel mit

Am ersten Advent fand die Vorweihnachtsfeier der Kreisgruppe Kassel statt. Für Weihnachtsstimmung sorgte auch das Wetter, das sich von seiner schönsten Winterseite zeigte und Hoffnung auf weiße Weihnachten machte. Eingeläutet wurde die Feier mit einer von Pfarrer Arno Wilke gehaltenen Andacht.

Vorweihnachtsfeier in Kassel: Die Kinder und der Nikolaus, nachdem sie ihre Gedichte aufgesagt und mit Päckchen beschenkt wurden. Foto: R. Dengel

Weiter ging es mit geselligem Zusammensein bei Kaffee und Kuchen. Ein großes Dankeschön gilt an dieser Stelle den Bäckerinnen. Der Vorsitzende der Kreisgruppe Kassel, Michael Theuerkauf, ließ daraufhin das vergangene Jahr Revue passieren und ging dabei auf die Veranstaltungen der Kreisgruppe und die verschiedenen Auftritte der Tanzgruppe ein. Er bedankte sich bei der Frauenreferentin Agnetha Schenn für den monatlich stattfindenden Kaffeenachmittag und das Engagement der Mitglieder. Mathias Schaser und Matthias Feierabend sorgten für die musikalische Untermalung, während die Kinder in einem separaten Raum Sternengirlanden basteln konnten und die Zeit bis zur Ankunft des Nikolauses überbrückten.Endlich war es so weit und die Kinder konnten zeigen, welche Gedichte sie für diesen besonderen Moment vorbereitet hatten. Eines war schöner als das andere, so dass die Kinder nur zu gern mit prall gefüllten Päckchen belohnt wurden. Die Päckchen waren unter anderem mit selbstgebackenen Plätzchen gefüllt, über die bereits in der Ausgabe vom 5. Dezember 2017 berichtet wurde. Für das leibliche Wohl wurde abschließend mit Bockwurst und Brötchen gesorgt.So fand die letzte Veranstaltung der Kreisgruppe Kassel im Jahr 2017 ihren Ausklang. Der Vorstand bedankt sich bei allen Mitgliedern für das Engagement, aber auch für die regen Teilnahme an den Veranstaltungen und wünscht allen ein gesundes Neues Jahr.

A. Berg