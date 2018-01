Kreisgruppe Reutlingen – Tübingen – Metzingen: Adventsnachmittag mit Neuwahlen

Ganz besinnlich begann am 10. Dezember 2017 der Adventsnachmittag der Kreisgruppe Reutlingen – Tübingen – Metzingen; der Chor unter der Leitung von Ilse Abraham mit seinen wunderschönen Weihnachtsliedern und die besinnlichen Worte des Pfarrers Andreas Fuss stimmten uns auf die Adventszeit ein. Als dann auch noch der Nikolaus zu den Kindern kam und diese ihre Lieder und Gedichte aufsagten, wurde es ganz still im Raum – ganz herzlichen Dank an die Kinder, die uns mit ihren Beiträgen erfreut haben.

Ehrung der Vereinsmitglieder der Kreisgruppe Reutlingen-Metzingen-Tübingen. Foto: Lilly Bugarin

Der neue Vorstand der Kreisgruppe Reutlingen-Tübingen-Metzingen, jeweils von links nach rechts, hintere Reihe: Andreas Binder, Eva-Maria Thiess, Helmut Schulz, Renate Göddert, Richard Gross, Luise Wagner, Erwin Krafft, Irmgard Schuster, Ute Göllner, Rosa Schulz, Michael Konnerth (Landesvorsitzender), Hans Wagner, vorne: Wilhelmine Künstle, Yasmin Mai-Schoger, Karina Klamer, Michael Schorsten, Walter Kasper. Foto: Lilly Bugarin

Bei Kaffee und jeder Menge selbstgebackenen Plätzchen bzw. Schnitten saß man gemütlich beisammen und lauschte den vorgetragenen Gedichten und Liedern. Ein weiterer Höhepunkt war die Musikeinlage „Der einsame Hirte“ von Andreas Fuss und Gudrun Dengel – wunderschöne Flötenklänge, begleitet an der Gitarre. Auch der Extrawunsch „Jeder Tag ist ein Geschenk“ ging direkt in die anwesenden Herzen.Nach der Adventsfeier lud die Kreisgruppe zu einer Mitgliederversammlung ein, wobei langjährige Vereinsmitglieder in festlichem Rahmen geehrt wurden. Michael Konnerth, Vorsitzender der Landesgruppe Baden-Württemberg, überreichte die Urkunden und Auszeichnungen an die Mitglieder. Mit der goldenen Ehrennadel für ihre langjährigen Tätigkeiten im Vorstand der Kreisgruppe wurden Renate Preis, Rosa Schulz und Robert Thalmann ausgezeichnet. Für die langjährige aktive Mitgliedschaft im Chor wurden Katharina Gärtner, Michael Gärtner, Christa Ludwig, Johanna Herbert, Maria Waedt, Waltraud Porr, Willi Abraham und Harald Lurz geehrt.Unter der Wahlleitung von Michael Konnerth wurde auch ein neuer Vorstand gewählt. Eine Aufstellung der neuen Vorstandsmitglieder erfolgt im nächsten Mitgliederbrief der Kreisgruppe. Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern des alten Vorstandes für die tatkräftige Unterstützung des Vereins, begrüßen die neuen Amtsträger und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.Der Vorstand der Kreisgruppe Reutlingen-Tübingen-Metzingen wünscht allen Landsleuten ein gutes Neues Jahr 2018!Wir laden Sie herzlich zu unseren nächsten Veranstaltungen ein:: Faschingsball mit der „Franz-Schneider-Band“ in der Wittumhalle in Rommelsbach. Beginn: 20.00 Uhr. Wir freuen uns auf kreative, farbenfrohe Kostüme – die Schönsten und Ausgefallensten werden prämiert. Schon vormerken dürfen Sie sich auch den ersten Kaffeenachmittag des Jahres.Am Sonntag, dem, sitzen wir bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen in gemütlicher Runde im Evangelischen Gemeindezentrum Efeu in Reutlingen/Sondelfingen zusammen – gleichzeitig findet hier für die Kinder ein Mutschel-Nachmittag statt. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf euch!

Yasmin Mai-Schoger