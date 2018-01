23. Januar 2018 Druckansicht | Empfehlen

Weihnachtsfeier in Wolfsburg

Am 16. Dezember fand unsere Weihnachtsfeier in der Bonhoeffer-Kirche in Westhagen statt. Pastor Helmut Kramer hielt eine typisch siebenbürgische Andacht, der Siebenbürger Chor der Bonhoeffer-Gemeinde unter der Leitung von Irina Brodtmann umrahmte den Gottesdienst mit weihnachtlichen Liedern. Anabel, Anni, Benjamin, Elena, Emma, Jolina, Jordi, Lina, Louisa, Oliver, Paula und Tessa führten das Krippenspiel „Die Weihnachtsfabel“ auf, liebevoll vorbereitet und geleitet von Marion Münster und Caterine Kautz, unterstützt durch Hella Zinz und Kathi Müller.

Im Anschluss begrüßte der Kreisgruppenvorsitzende Gerhard Schunn alle Anwesenden im angrenzenden Gemeindesaal. Dieser wurde von Vorstand und Helfern für 180 Personen festlich vorbereitet und war bis zum letzten Platz gefüllt. Die Kinder in Wolfsburg freuten sich über den Weihnachtsmann. Foto: Herta Speri



Herzlichen Dank für die Unterstützung durch Chor, Krippenspieler, Kuchenspender und viele fleißige Helfer in jeglicher Form. Der Vorstand wünscht allen ein frohes neues Jahr. Nach Kaffee, Saft und Kuchen erschien der Weihnachtsmann mit vollem Sack, um sich Gedichte und Lieder der Kinder anzuhören. Anabel spielte auf der Violine „Ihr Kinderlein kommet", am Klavier begleitet von ihrem Bruder Oliver. Viele Kinder hatten Weihnachtsgedichte gelernt und trugen sie eifrig vor. Danach verteilte der Weihnachtsmann die Päck­chen. Zum Abschluss sangen alle gemeinsam das „Siebenbürgenlied" und Gerhard Schunn wünschte ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest. Brigitte Kästner

