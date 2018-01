Kreisgruppe Backnang: Mit neuem Schwung in Richtung Zuversicht

Am 16. Dezember 2017 fanden in Backnang die Mitgliedervollversammlung mit Wahlen und die alljährliche Nikolausfeier statt. Als Wahlleiter durften wir Helge Krempels, stellvertretenden Vorsitzenden der Landesgruppe Baden-Württemberg, willkommen heißen.

Neuer Vorstand der Kreisgruppe Backnang, von links: Katharina Rill (Schriftführerin), Michael Thiess (Beisitzer), Helge Krempels (Wahlleiter), Maria Thiess (Kinderreferentin), Gerhard Rill (Vorsitzender), Jutta Plajer (Kulturreferentin), Hermann Gunesch (Stellvertretender Vorsitzender), Nathalie Gunesch (Kassenwartin), Johanna Gunesch (Beisitzerin), Melitta Bartesch und Monika Hamlescher-Hihn (Kassenprüferinnen), Gerda Schwartz (Frauenreferentin), Reinhard Bartesch (Jugendreferent). Foto: Waltraud Hermann

Einladung zum Faschingsball

Nach der Begrüßung durch Gerhard Rill, Vorsitzender der Kreisgruppe Backnang, schilderten er und sein Stellvertreter Hermann Gunesch die derzeitige Situation des Vereins vor Ort. Die Anzahl der Mitglieder ist in letzter Zeit gesunken, bedauert wird u.a., dass die jüngere Generation wenig Interesse am Verbandsleben zeigt. Die freiwilligen Helfer werden bei den Veranstaltungen immer weniger, wodurch deren Fortbestand gefährdet ist. Man spürte das Herzblut, mit welchem Rill und Gunesch für den Bestand und die Wiederbelebung der einst so starken Gemeinschaft warben. Rührend war die Reaktion einiger Anwesenden, die ermutigende Worte fanden und den Vorstand bekräftigten weiterzumachen, um diese Krise zu überwinden. Helge Krempels griff den Faden auf und beschrieb Wege, die andere Kreisgruppen gegangen sind, um dies zu gewährleisten. Als eine Möglichkeit sei in Betracht zu ziehen, Kooperationen mit anderen Vereinen einzugehen.Vor den Wahlen wurde dann eine Pause eingelegt, in der unser geliebter Chor uns mit ansprechenden Weihnachtsliedern erfreute. Reichlich gespendete, selbst gebackene Kuchen und Plätzchen, vom Verein bereitgestellte Getränke, eine erheiternde Nikolausgeschichte (von Hermann Gunesch vorgelesen) und nicht zuletzt ein liebevoll gepacktes Nikolauspäckchen für jeden Anwesenden sorgten für eine gemütliche, entspannte Vorweihnachtsstimmung. An dieser Stelle ein herzliches Danke an alle, die dazu ihren Beitrag geleistet haben.Somit waren wir gestärkt und gut eingestimmt für die anstehenden Wahlen. Sie gestalteten sich müheloser und konstruktiver als erwartet. Das war mit ein Verdienst von Helge Krempels, der durch Anekdoten und persönliche Erfahrungsberichte zu animieren verstand. Das Ergebnis ist ein starker, motivierter Vorstand (siehe Foto), der offen ist für neue Wege.Die ersten Ideen sollen schon beim Faschingsball umgesetzt werden. Neben den bewährten Angeboten wie Mici und sonstigen Heimatschmankerl gibt es zum ersten Mal eine Cocktailbar, an der unsere Jugend diverse Mixgetränke anbietet. Außerdem arbeiten wir mit Hingabe an weiteren Überraschungen. Wir laden Sie alle ein, mit uns diesen fröhlichen Abend zu verbringen. Der Faschingsball findet am 3. Februar in der Steinbacher Dorfhalle (Backnang) statt. Einlass 19.00 Uhr, Beginn 20.00 Uhr. Traditionelle siebenbürgische Küche, Getränketheke und Cocktailbar verwöhnen Leib und Seele. „Duo Riff“ sorgt wie in den letzten Jahren für gute Stimmung.Des Weiteren planen wir die Gründung einer Theatergruppe. Die erste Aufführung findet voraussichtlich beim Herbstball am 3. November 2018 statt. Zum Tanz spielen die „Schlagerbengel“.Haben wir Sie neugierig gemacht? Womöglich sogar motiviert, uns kennenzulernen?

Monika Hamlescher-Hihn und Jutta Plajer