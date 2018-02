Tolle Stimmung, närrische Kostüme in Heidenheim

Der Fasching der Kreisgruppe ist immer ein Garant für Jubel, Trubel, Heiterkeit. Denn eine gute Band, gute Showeinlagen und ein närrisches Publikum sorgten für Stimmung in der bunt geschmückten Festhalle in Mergelstetten. Toll waren vor allem die vielen närrischen Masken und Kostüme, die die Närrinnen und Narren, passend zur 5. Jahreszeit, trugen. So stand dem wilden Treiben nichts mehr im Wege. Dank der Franz Schneider Band ging die Party ab, es wurde ausgelassen getanzt.

Eine ausgelassene Narrengesellschaft feierte gemeinsam Fasching. Fotos: Martin Schuster

ie Kindertanzgruppe brachte die erste Showeinlage. Rosarote Panther aus der Comic-Vorlage, aber auch blaue Panther sowie ein Polizist mit Wachhund schlichen auf der Tanzfläche umher. Die Jugendtanzgruppe aus Ingolstadt hatte diesmal etwas ganz Neues mitgebracht, den Zwergentanz. Toll, vor allem aber megawitzig, was man so alles mit einem Vorhang, Köpfen, Händen und Beinen machen kann. Das Publikum musste viel lachen.Danach war die Jugendtanzgruppe aus Heidenheim, die Heidi’s, an der Reihe. Der Name verpflichtet und so hieß ihr Showeinlage „Heidi“ (deine Welt sind die Berge). In selbst genähten Kostümen wirbelten die Heidi’s mitsamt ihren Ziegen-Petern über die Tanzfläche, eine flotte selbst ausgedachte Choreographie. Stürmischer Beifall des Publikums.Danach wurde wieder fleißig getanzt, bis ein „Narro Heil!“ durch den Saal schallte und der Dischinger Faschingsverein Einzug hielt. Die Zuschauer erlebten ein tolles Showprogramm aus Fanfarenzug, Prinzengarde und Akrobatik. Die Akrobatik war atemberaubend und begeisterte das Publikum. Nach einigen Tanzrunden folgte der Aufmarsch zur Maskenprämierung. Die Tanzfläche war voll mit Masken und Kostümen. Während die Polonaise durch den Saal zog, hatte die Jury es nicht leicht. Den ersten Trostpreis bekamen das „Badezimmer-Zubehör“, die die Flasche Sekt gleich „wegspülten“. Trostpreis Nr. 2 ging an den kleinen Muck mit seinem Gefolge aus dem Orient. Die konnten allerdings, da Muslime, nichts mit Alkohol anfangen. Die Pusteblumen bekamen die dritte Flasche Sekt. Sie wurden sogleich von ihrem Gärtner damit begossen. Den 3. Preis „klaute“ der große Zigeuner-Clan. Der Geschenkkorb für den 2. Preis wurde von den „Mario-Kart“ (in toll gebastelten Autos) nach Ingolstadt befördert. Das beste Kostüm hatte die „Schneefrau aus dem Himalaya“, die sich auf der Suche nach einem Mann mit dem Geschenkkorb zufrieden geben musste. Die Getränke aus ihrem Geschenkkorb waren allerdings den ganzen Abend über gut gekühlt. Vielen Dank an die vielen Narren in ihren tollen Kostümen! Bis in die frühen Morgenstunden wurde eifrig zu den heißen Rhythmen der Franz Schneider Band getanzt, es herrschte eine ausgelassene Stimmung.

Martin Schuster