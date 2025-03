Kreisgruppe Waldkraiburg: Faschingsball begeisterte

„Faschingsball der Siebenbürger Sachsen begeisterte die Besucher im Haus der Kultur“ – so stand es am 12. Februar in den Waldkraiburger Nachrichten. Und tatsächlich – so eine wunderbare Stimmung hatte das Haus der Kultur schon lange nicht mehr erlebt.

Gemischte siebenbürgische Tanzgruppe Waldkraiburg kurz vor ihrem Auftritt „It‘s raining men“. Foto: Nina Kohlmeier

Unter dem halben Dutzend an Darbietungen war dieses Mal die Tanzjugend des TSC Weiß Blau mit ihrer Show „Day and Night“, bei der sich die „Black Diamonds“ abwechselten mit dem Kinderprinzenpaar Sophie I. und Sebastian II. Ein sehenswerter Auftritt, der mit einem umjubelten Thriller von Michael Jackson seinen Abschluss fand. Dann durfte wieder getanzt werden. Mit „Hey, wir sind Freunde, Amigo“ oder „Ein Prosecco zuviel“ schufen die Musiker auf der Bühne die Voraussetzung, dass das Publikum schön langsam auf Temperatur kam. Eine bunte Gruppe Jugendlicher unter der Leitung von Sarah-Michelle Müller schaffte es, die Sonne scheinen zu lassen, aber auch die bunten Regenschirme aufzuspannen. Die Polonaise-Schlangen im Saal wurden immer mehr. Eine weitere Gruppe von Maskierten verschaffte sich Platz im Saal. Mehr als ein Dutzend Wischmopps mit überdimensionalen Kopfbedeckungen forderten ihre Tanznachbarn auf, bei ihren Darbietungen mitzumachen. Der nächste Höhepunkt stand an. Die Garde, der Hofstaat und das Prinzenpaar der Faschingsgesellschaft der Waldburgia fanden ihren Weg quer durch den Saal bis vor die Bühne. Zunächst wurden Faschingsorden an fleißige Landsleute verteilt, die bei den vielen Festen im Lauf eines Jahres bei der Kreisgruppe dabei waren. Über einen Faschingsorden konnten sich freuen: Mario Seilinger, Hannelore Schenk, Marion Stanasila, Hans Gunesch und Walter Connert. Was die Show-Garde anschließend in ihrer Show bot, in der der 30-köpfigen Garde zum Teil dreistöckige Hebefiguren gelangen, war bewundernswert. Anschließend bot das Prinzenpaar Stefanie III. und Daniel I. den perfekten Prinzenwalzer, noch bevor das Maskenvolk die Tanzfläche wieder in Besitz nahm.Bei der Maskenprämierung kamen die schon erwähnten Wischmopps auf den 1. Platz, die Weihnachtsgruppe auf den 2. Platz und die Franzosen auf den 3. Platz. Einen extra Preis erhielt der sehr gelungene Gorilla. Anschließend erhielt jeder maskierte Gast einen von der Kreisgruppe spendierten Faschingskrapfen und die maskierten Kinder erhielten Süßigkeiten.Der Vorstand der Kreisgruppe bedankt sich herzlich bei allen Besuchern, die eine kurzweilige Ballnacht erlebt hatten, bei den vielen unterschiedlichen Maskenträgern und natürlich bei der Band „Melody und Freunde“ für die gute Stimmung und hofft, die Band in Zukunft wieder öfters in Waldkraiburg begrüßen zu können. Alles in allem eine sehr gelungene Faschingsnacht mit vielen zufriedenen Gästen.

Herbert Liess