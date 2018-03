Siebenbürger Blasmusik Stuttgart e.V. wählte neuen Vorstand

In der Mitgliederversammlung der Siebenbürger Blasmusik Stuttgart e.V. vom 11. März bildeten die Neuwahlen den Hauptpunkt der Tagesordnung. Der erste Vereinsvorsitzende Walther Wagner dankte zunächst allen Mitgliedern und dem Vorsitzenden der Landesgruppe Baden-Württemberg, Michael Konnerth, für das Erscheinen. Er zog eine kurze Bilanz über zahlreiche positive Aspekte des Vereinslebens, erwähnte aber auch aktuelle Vereinsanliegen, die er als Herausforderungen für den Fortbestand des 1951 gegründeten und damit ältesten siebenbürgischen Blasmusikvereins Deutschlands hervorhob. Vor diesem Hintergrund erklärte er seinen vereinsintern bereits im Vorfeld geäußerten Wunsch, sein Amt als erster Vereinsvorsitzender, das er seit 2000 innehat, an jemanden abzugeben, der bereit sei, die aktuellen Herausforderungen anzunehmen.

Geschäftsführender Vorstand der Siebenbürger Blasmusik Stuttgart e.V. mit Ehrenvorsitzendem Walther Wagner in der Mitte, von links: Michael Rochus (1. Vorsitzender), Erika Rochus (Schriftführerin), Eckhart Martini (2. Vorsitzender), Heinz Mai (Kassenwart). Foto: Jürgen Kotsch

Unter der Wahlleitung von Michael Konnerth wurde Michael Rochus, bisher 2. Vereinsvorsitzender, von allen Anwesenden für das Amt des Vereinsvorsitzenden vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Rochus nahm die mit diesem Amt verbundenen Aufgaben gerne an, weil ihm der Erhalt des Vereins sehr am Herzen liege. Als 2. Vorsitzender wurde Eckhart Martini ebenfalls einstimmig gewählt. Walther Wagner wurde in Anerkennung seiner langjährigen Führung des Vereins zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Die übrigen Ämter im geschäftsführenden und erweiterten Vorstand werden weiterhin von denselben Vereinsmitgliedern wahrgenommen.Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns besonders bei Herrn Konnerth für seine tatkräftige Unterstützung der Siebenbürger Blasmusik Stuttgart e.V. bedanken.

Ulf Schuster