Jubiläums-Musikantentreffen in Lauf an der Pegnitz

Am 10. März fand das traditionelle siebenbürgische Musikantentreffen in Lauf an der Pegnitz, im Wollnersaal, statt. Es war ein besonderes Treffen, das zehnjährige Jubiläum, zu dem das bewährte Organisationsteam (Adele und Hansi Müller mit Karin und Michael Morth) einlud. Junge aktive Musiker mit ihren jung gebliebenen Kollegen, Idolen und Freunden aus der siebenbürgischen Musikszene trafen sich zu unterhaltsamen Stunden. Es wurde ein Treffen mit Freunden, mit guten Gesprächen, gemeinsamem Musizieren und auch mit einem guten Tröpfchen Pali oder Wein.

Musikantentreffen 2018 in Lauf an der Pegnitz. Fotocollage: Hans Wagner

Viele dieser Musikanten sind immer noch aktiv und bei unseren Veranstaltungen und Bällen deutschlandweit anzutreffen. Wir treffen sie aber auch bei manchem in der alten Heimat organisierten HOG-Treffen an, sogar in den USA und Kanada. Die Lillachtaler Musikanten mit Freunden eröffneten mit traditioneller Blasmusik das Treffen. Ales und Mathias Slivnik, unterstützt von Siggi Roth und Alfred Roth, ließen Oberkrainer Musik erklingen, Melody Sextett fand wieder zusammen, und Happy Music schaffte es zur Freude aller Anwesenden, endlich einmal komplett aufzutreten. Dantronik, Ewald Durst, Hans Walcher, Hansi Müller, Adi Mosora, Oli Roth, Gerhard Roth und viele mehr gaben ihr Bestes. Ein besonderer Ohrenschmaus war der gemeinsame Auftritt von Adi Mosora, Violine, und Hansi Müller, Akkordeon. Vielen Dank dafür!Wir als Publikum konnten den regen musikalischen Austausch genießen. Die Musikfreunde reisten aus vielen Teilen Deutschlands an. Freundschaften mit Musikantenkollegen aus Slowenien führten dazu, sich auch mal gegenseitig zu besuchen, um miteinander zu musizieren. Im Austausch finden Musikantenstammtische statt und so kamen auch wir in den Genuss, unter anderem auch Musik aus Oberkrain zu hören.Mit großem Hallo wurden Freunde begrüßt, die sich seit Jahren aus den Augen verloren hatten und nun überraschend hier zusammenfanden. Das kulinarische Wohl nicht zu vergessen! Am Nachmittag, zur Kaffeestunde, tischte das junge Team der Bäckerei Ludwig Cremeschnitten und Eclaires auf. Das Abendessen in Form von fränkischen Spezialitäten mit Beilagen sowie die Bratwürste zur Mitternacht waren eine willkommene Stärkung, denn was am frühen Nachmittag begann, hörte erst in den frühen Morgenstunden des nächsten Tages auf. Eine tolle Überraschung kam anlässlich des Jubiläums: die „Maffay-Show-Band“. Es folgten nicht nur Musikstücke von Peter Maffay, Steven Gärtner trat mit einem Repertoire als „German Elvis“ auf und auch Udo-Lindenberg-Stücke wurden geboten. Auch mit diesen Musikern wurden Freundschaften geschlossen. Die Band war schon in Radeln, bei der Tabaluga-Stiftung und in Siebenbürgen auf Tour.Dankesworte wurden seitens des Kulturreferates des Kreisverbandes Nürnberg ausgesprochen an alle Musiker und speziell an die Musikerfrauen, die oft auf ihre Männer verzichten müssen, wenn diese unterwegs sind, um bei einer öffentlichen Unterhaltung, Bällen oder Hochzeiten zu spielen. Den Gastgebern und allen an diesem Abend Beteiligten möchten wir Danke sagen für den Einblick in das Musikantenleben, den besonderen musikalischen Genuss und die Freundschaft, die uns entgegengebracht wurde. Auf die nächsten zehn Jahre und viel Erfolg weiterhin euch allen!

Annemarie Wagner