15. Kronenfest der Kreisgruppe Böblingen

Bei strahlendem Sonnenschein fand am 30. Juni unser traditionellstes Fest im Jahr statt: das Kronenfest am Böblinger See. Der Kreisgruppenvorsitzende Reinhardt Helwig begrüßte um die tausend Gäste, bevor der kulturelle Teil durch den Aufmarsch der Trachtenträger unter musikalischer Begleitung der Blaskapelle Böblingen eingeleitet wurde.

Zunächst bezauberte uns die kürzlich gegründete Kindertanzgruppe Böblingen mit dem „Siebenschritt“ und dem „Französischen Reigen“, bevor unsere Gäste, die Jugendtanzgruppe Biberach und die Jugendtanzgruppe Heilbronn, „Uf am Rossboda“ bzw. „Sprötzer Achterrüm“ zeigten.



Anschließend erklomm Carlos Zultner mit Leichtigkeit die geschmückte Krone, sprach einige Worte an die versammelte Gemeinschaft und bedachte die Kinder mit einem Süßigkeitenregen. Danach eröffnete er mit dem Ehrenwalzer mit Gwendolin Zultner den Tanz für alle Trachtenpaare. Es folgte die Tanzgruppe Böblingen mit dem „Dreihdans". Die ebenfalls dieses Jahr neu gegründete Jugendtanzgruppe Böblingen führte den Bändertanz um die Krone vor. Als krönenden Abschluss tanzten alle Tanzgruppen mit über 30 Paaren die „Reklich Med" um die Krone am See – ein besonders schöner Anblick für die Zuschauer.

Insgesamt war es ein sehr gelungenes Kronenfest. Wir bedanken uns auf diesem Weg bei allen fleißigen Helfern, die zum Gelingen des Kronenfestes beigetragen haben; bei allen Trachtenträgern, die uns mit ihren prächtigen Trachten erfreuten; bei den beteiligten Tanzgruppen aus Biberach, Heilbronn und Böblingen sowie der Blaskapelle Böblingen für die kulturellen Beiträge und auch bei allen Gästen, die mit uns dieses Fest gefeiert haben. Susanne Zultner

