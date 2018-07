Rollende Weinprobe durch die Weinberge

Gut gelaunt und bei strahlendem Sonnenschein trafen sich die Aktiven der Tanzgruppe und der Vorstand der Kreisgruppe Alzey – Nieder-Olm – Saulheim am 2. Juni bei den Gastgebern des Vorjahres, Henriette und Horst Traub in Vendersheim, zur achten Fortsetzung der traditionellen Weinwanderung der Tanzgruppe Nieder-Olm über die Weinhügel Rheinhessens.

Tanzgruppe Nieder-Olm und der Vorstand der Kreisgruppe Alzey – Nieder-Olm – Saulheim wanderten in der Gemarkung Vendersheim. Foto: Inge Erika Roth

Mit von der Partie waren 16 Erwachsene und vier Kinder aus den Reihen der Tanzgruppe samt ihren Angehörigen unter der Leitung von Inge Erika Roth sowie Vorstandsmitglieder der Kreisgruppe unter dem Vorsitzenden Michael Ihm. Zur Begrüßung gab es Sekt und selbst gebackene Hanklich von der Gastgeberin, bevor Proviant und Getränke auf die Rucksäcke der Wanderlustigen verteilt wurden. Ausgestattet wie die Profis mit Rucksack, Picknickdecke, Wanderschuhen und Strohhut machten sich die Wanderer auf den Weg, der den steilen Hügel hinauf zum Vendersheimer Weinbergs­turm führte. Hier wurde eine kurze Verschnaufpause in der Sonne eingelegt, wobei einige die Stufen des 19 Meter hohen Aussichtsturms erklommen. Die eingepackte Brotzeit mussten sie sich erst einmal erarbeiten, bevor das Picknick im Vorgarten des gepflegten Golfplatzes auf dem 270 Meter hohen Wißberg abgehalten wurde. Nach der Stärkung wurde der zweite Teil des Wandertages eingeläutet. Aus der Ferne konnte man das lauter werdende Knattern eines Traktorengespanns hören, das sich den steilen Hügel zu den Wanderern hinaufquälte. Nachdem die Gruppe vom Winzer des Weinguts Kronenberger in Vendersheim begrüßt worden war und jeder seinen Platz auf dem Planwagen eingenommen hatte, konnte die „rollende Weinprobe“ beginnen. Der Weg führte über ein Teilstück des Weinlehrpfads „Via Vinea“, wo der Winzer an verschiedenen Stationen sein Gespann anhielt, um auf Besonderheiten der Landschaft, der Weinregion und des Weinanbaus hinzuweisen, aber auch um seine Weine zu präsentieren und diese verkosten zu lassen. Die guten Tropfen im Glas verfehlten nicht ihre Wirkung, es wurde viel erzählt und gelacht, in Erinnerungen der zurückliegenden drei Jahrzehnte gemeinsamer Tanzarbeit geschwelgt und ein verhaltener Blick nach vorn gewagt, auf das 30-jährige Jubiläum der Tanzgruppe, das amin Nieder-Olm gefeiert werden soll.Wieder zurück in Vendersheim, war das Gartengrundstück der Familie Traub bereits für das Grillfest am Abend mit den obligatorischen Mici, gegrilltem Speck und leckeren Salaten hergerichtet. Bevor jedoch der gemütliche Teil begann, fand eine improvisierte Tanzprobe für den bevorstehenden Auftritt mitten „uff der Gass“ statt. Wenn bis dahin jemand der Meinung gewesen war, dass der Auftritt in Tracht und Stiefeln auf dem Dinkelsbühler Kopfsteinpflaster beim Heimattag eine Herausforderung darstellt, so war diese Übungsstunde in schweren Wanderschuhen vor dem Haus in Hanglage eine weitaus größere. Zu späterer Stunde bei einem Glas Wein oder einem kühlen Bier ließen alle in geselliger Runde den Wandertag Revue passieren. Die Leiterin der Tanzgruppe, Inge Erika Roth, bedankte sich bei allen Teilnehmern für ihr Kommen und aktives Mitmachen und bei den Frauen für die leckeren, selbst gemachten Salate. Den Gastgebern Henriette und Horst Traub dankte sie ganz herzlich für die Ausarbeitung der Wanderstrecke, die Organisation der Planwagenfahrt und das Ausrichten des Grillfests in ihrem Garten. Ein besonderer Dank ging an Horst Traub, den Grillmeister! Am Ende des Tages waren sich alle einig: „Schön war es!“ Und gleich darauf aus aller Munde: „Und wohin geht die die Wanderung im nächsten Jahr?“Bevor dies jedoch beantwortet werden kann, stellt sich die Frage, ob es die Tanzgruppe im nächsten Jahr überhaupt noch geben wird angesichts nur drei aktiver Tanzpaare, die seit mehr als einem Jahr allein die Fahne hochhalten. Daher ein dringender Appell an alle Tanzinteressierten: Kommt und macht bei uns mit, wir brauchen euch!! Unsere Tanzproben finden freitags von 19.00-21.00 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum, Ernst-Ludwig-Straße 8, 55268 Nieder-Olm, statt. Kontakt: E-Mail: stg.niederolm[ät]gmail.com, Internet: www.siebenbuergische-tg-nieder-olm.de.tl

Inge Erika Roth