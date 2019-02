27. Februar 2019 Druckansicht

Kreisverband Pfarrkirchen – Rottal-Inn: Fasching

Mit den Worten „Wo man singt, da lass dich nieder“ begrüßte die Vorsitzende Ilse Gärtner über 100 faschingsbegeisterte Mitglieder und deren Freunde in Postmünster. Wundervolle Masken waren darunter. Die drei originellsten wurden mit einem Präsent belohnt. Über 400 Krapfen in allen Variationen, gebacken und gespendet von unseren fleißigen Frauen, sprengten das Büfett. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle.

Ein Höhepunkt war der Sketch „Sparmaßnahmen im Altenheim“, aufgeführt von Uwe Schuller, Rosina Untch, Gustav Tausch, Hannelore Litschel, Edmund Gärtner und Biggi Untch unter der Leitung von Ilse Gärtner. Am Abend gab’s Spanferkel vom einheimischen Metzger: ein Gaumenschmaus der Superlative. Für Bombenstimmung sorgte Alleinunterhalter Flamingo-Misch bis spät in die Nacht. Unsere Vorsitzende gratulierte zum Maria-Tag und allen Geburtstagskindern. Herzlichen Dank allen Helferinnen und Helfern, ohne deren Beitrag ein solches Fest nicht stattfinden kann und die den Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis machten. Faschingsgesellschaft der Kreisgruppe Pfarrkirchen – Rottal-Inn. Foto: Anamaria Hügel 23. März um 14.00 Uhr zur Mitgliederversammlung im Gemeindehaus Pfarrkirchen. Bitte anmelden bei Ute Wachsmann, Telefon: (08561) 71450. Ein Höhepunkt war der Sketch „Sparmaßnahmen im Altenheim“, aufgeführt von Uwe Schuller, Rosina Untch, Gustav Tausch, Hannelore Litschel, Edmund Gärtner und Biggi Untch unter der Leitung von Ilse Gärtner. Am Abend gab’s Spanferkel vom einheimischen Metzger: ein Gaumenschmaus der Superlative. Für Bombenstimmung sorgte Alleinunterhalter Flamingo-Misch bis spät in die Nacht. Unsere Vorsitzende gratulierte zum Maria-Tag und allen Geburtstagskindern. Herzlichen Dank allen Helferinnen und Helfern, ohne deren Beitrag ein solches Fest nicht stattfinden kann und die den Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis machten.Wir sehen uns wieder amum 14.00 Uhr zurim Gemeindehaus Pfarrkirchen. Bitte anmelden bei Ute Wachsmann, Telefon: (08561) 71450. Der Vorstand

Schlagwörter: Pfarrkirchen, Kreisgruppe, Fasching

Nachricht bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich.