5. April 2019 Druckansicht

Karnevalsfeier in Köln

Am 2. März trafen sich die Kölner Siebenbürger Sachsen zur traditionellen Karnevalsfeier im Vereinshaus. Das jüngste Mitglied bei der Feier mit zehn Jahren war ich. Wie immer freute ich mich sehr auf diese Karnevalsfeier, weil es immer tolle Kostüme gibt. Am leckersten fand ich am Büfett den Kuchen und die siebenbürgischen Bratwürste; es gab wie immer viele siebenbürgische Leckereien.

Die Gäste bekamen diesmal einen spanischen Flamenco zu sehen, den meine Mutter und ich vorführten. Aber auch sonst hatten wir sehr viel Programm. Hanna trug ein paar Büttenreden vor. Zwar habe ich kein Wort verstanden, weil Hanna auf Kölsch ­erzählt hat, aber es war lustig. Dann haben Hanna und ich eine kleine Zauberei vorgeführt. Es waren leider weniger Mitglieder als sonst bei der Feier, daher hoffe ich und wünsche mir, dass nächstes Jahr mehr Kinder, Jugendliche und Erwachsene dabei sind. Mit einer Polonaise ließen wir die schönen Stunden ausklingen. Die Gäste bekamen diesmal einen spanischen Flamenco zu sehen, den meine Mutter und ich vorführten. Aber auch sonst hatten wir sehr viel Programm. Hanna trug ein paar Büttenreden vor. Zwar habe ich kein Wort verstanden, weil Hanna auf Kölsch ­erzählt hat, aber es war lustig. Dann haben Hanna und ich eine kleine Zauberei vorgeführt. Es waren leider weniger Mitglieder als sonst bei der Feier, daher hoffe ich und wünsche mir, dass nächstes Jahr mehr Kinder, Jugendliche und Erwachsene dabei sind. Mit einer Polonaise ließen wir die schönen Stunden ausklingen. Greta Uhlemann Greta Uhlemann tanzt Flamenco bei der Kölner Karnevalsfeier. Foto: H. Jung-Boldan

Schlagwörter: Kreisgruppe, Köln, Karneval, Tanz

Nachricht bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich.