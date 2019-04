Drei Jubiläen und Neuwahlen in Ingolstadt

Eine stattliche Zahl von Mitgliedern fand sich am 24. März zur Mitgliederversammlung der Kreisgruppe Ingolstadt in der Sportgaststätte Zuchering ein. Besondere Anlässe waren die Neuwahlen und die Ankündigung von drei Gruppen, dass sie in diesem Rahmen ihre aufgeschobenen Jubiläen vom letzten Jahr feiern wollten. Die Bigband „Transilvanian SAXOphoNES“ und die Kindertanzgruppe feierten das 15-jährige Gründungsjubiläum. Die Schülertanzgruppe wurde fünf Jahre später gegründet und konnte somit ihr zehnjähriges Bestehen feiern.

Die Kinder- und Schülertanzgruppe sowie die Bigband „Transilvanian SAXOphoNES“ feierten ihr Jubiläum in Ingolstadt. Foto: Ingeborg Binder

Der neue Vorstand der Kreisgruppe Ingolstadt, von links: Hans Martin Gräf (stellvertretender Vorsitzender), Marianne Theil (Schriftführerin), Manfred Binder (Vorsitzender), Gerda Knall (stellvertretende Vorsitzende), Gerhard Thot (stellvertretender Vorsitzender) und Brigitte Thiess (Kassenwart). Foto: Wilhelm Theil

Nach musikalischen Einlagen, Tanzdarbietungen und einem amüsanten Theaterstück verlieh die Kulturreferentin Gerda Knall Ehrenurkunden für langjähriges Engagement und besonderen Einsatz in der Kreisgruppe an Julia und Sascha Schneider sowie an Karina Mattes, die seit ihrer Kindheit dabei sind und seit 16 bzw. 13 Jahren aktiv mitwirken. Patrick Fixmer trat 2011 der Bigband bei und übernahm bereits nach drei Jahren die Leitung.In der anschließenden Mitgliederversammlung dankte der Vorsitzende Manfred Binder für die gelungenen Darbietungen und begrüßte unter den Gästen Harry Lutsch, stellvertretender Vorsitzender der Landesgruppe Bayern, Ludwig Seiverth, Ehrenvorsitzender der Kreisgruppe Ingolstadt, und die anwesenden HOG-Vorsitzenden. Nach einer Schweigeminute zum Gedenken an die verstorbenen Mitglieder folgte der ausführliche Bericht der vergangenen vier Jahre, wobei Manfred Binder allen für das entgegengebrachte Vertrauen und die gute Zusammenarbeit dankte. Im weiteren Verlauf berichteten die Gruppenleiter und Referenten über ihre Tätigkeiten. Beim Kassenbericht gab es keine Beanstandungen und somit konnte der Vorstand einstimmig entlastet werden.Als Wertschätzung der geleisteten Arbeit überreichte Manfred Binder Urkunden, Blumensträuße und Präsente an die Vorstandsmitglieder, die Referenten und an die Schülerinnen Lea Gräf, Leoni Rothemund, Vanessa Zeck sowie an Debora und Madleen Mooser, die seit etlichen Jahren aktiv, vielfältig und zuverlässig in der Kreisgruppe mitwirken.Harry Lutsch nahm Ehrungen des Landesverbandes Bayern vor und überreichte Urkunden an Hans Martin Gräf und Gerhard Thot und das Silberne Ehrenwappen an Marianne Theil.Für die Durchführung der Wahlen wurden Harry Lutsch als Wahlleiter sowie Daniela und Ewald Fixmer als Wahlhelfer bestimmt. Als Vorsitzender wurde Manfred Binder wieder gewählt, eine eindeutige Bestätigung für seine gute Arbeit. Als stellvertretende Vorsitzende wurden Gerda Knall, Hans Martin Gräf und Gerhard Thot gewählt. Das Amt des Kassenwarts hat zukünftig Brigitte Thiess inne, Schriftführerin ist weiterhin Marianne Theil. Zusätzlich wurden zwei Kassenprüfer, zwei Ersatzkassenprüfer, fünf Delegierte und zwei Ersatzdelegierte gewählt. Danach wurden die einzelnen Referate und Referenten vorgestellt und die Beisitzer des Vorstandes berufen.Auf den gewählten Vorstand, die Referenten und die Gruppenleiter warten neue Herausforderungen, die jedoch nur mit der Unterstützung der Mitglieder zu bewältigen sind. Darauf hoffen wir und danken Ihnen schon im Voraus.

Marianne Theil