Der traditionelle siebenbürgische Gottesdienst zum Muttertag fand auch in diesem Jahr in der St.-Andreas-Kirche in Augsburg statt. Der Gemeindepfarrer Markus Maiwald und der siebenbürgische Pfarrer Hans-Gerhard Städter, der hierzu aus München angereist war, leiteten gemeinsam den Gottesdienst.

Muttertagsgottesdienst in Augsburg, von links nach rechts: Pfarrer Markus Maiwald, Mitglieder der Kindertanzgruppe, Pfarrer Hans-Gerhard Städter. Foto: Markus Stenner

Pfarrer Städter bezog sich in seiner Predigt vor allem auf Gott als der Lebengebende, auch durch die Mutter auf Erden. Die Welt sei von der Weisheit Gottes umgeben, kein Mensch könne alleine wachsen. Diese Weisheit gelte es einzuordnen und den Blick danach zu richten, was im Leben wichtig sei. Gott zeige sich auch in den weisen Müttern als Stellvertreterinnen auf Erden.Mit den Liedern „Det Motterhärz“ und „Vielen Dank Mutter“ umrahmte der Siebenbürger Chor Augsburg unter der Leitung von Elisabeth Schwarz den Gottesdienst musikalisch. Die Kinder der Kindertanzgruppe, alle gekleidet in festlicher Tracht, trugen wunderschöne Gedichte vor. Besonders die Geschichte „Ein ungeborenes Kind im Gespräch mit Gott“ entlockte so manchem Besucher ein paar Tränen der Rührung. Am Kirchenausgang verteilten die Kinder an jede Frau eine Rose, die liebevoll am Tag zuvor von einigen Müttern vorbereitet worden waren.Die Gäste wurden anschließend eingeladen, die Ausstellung „Gestickte Bilder und bunte Tischdecken“ von Marianne Roth im Gemeindesaal zu besuchen. Hier wurden die schönen siebenbürgischen Stickmuster bewundert, und die Gäste kamen bei einem kleinen Umtrunk ins Gespräch.Trotz schlechten Wetters war es ein gelungener Muttertagsgottesdienst. In diesem Sinne sei all denen gedankt, die zum Gelingen beigetragen haben.

Anemone Balthes, Bettina Hopprich, Veronika Schuster