Zu den traditionellen Veranstaltungen der Kreisgruppe Traunreut gehören auch die Vorträge und Diashows namhafter Referenten, die uns das Kulturgut der Siebenbürger Sachsen näher bringen, Erinnerungen auffrischen oder bisher Unbekanntes aufzeigen. Für den 30. März hatten wir den bekannten Historiker Martin Rill ins Heimathaus Traunreut eingeladen. Er ist unseren Landsleuten aus Traunreut von seinen früheren Vorträgen und Buchpräsentationen wohl bekannt.

Martin Rill (links) wurde bei seinem Vortrag in Traunreut vom Kreisgruppenvorsitzenden Richard Schneider begrüßt. Foto: Egon Buortmes

Das Buch „Einblicke ins Zwischenkokelgebiet“ von Georg Gerster und Martin Rill ist 2018 in der Sammlung bedeutender Bildbände zu den deutschen Siedlungsgebieten im heutigen Rumänien erschienen. Martin Rill bot anhand von schönen Aufnahmen und geschichtlichen Daten einen fantastischen Einblick in die interessante Geschichte der Siebenbürger Sachsen in diesem Landstrich. Vielen Zuschauern war diese Gegend bekannt, Erinnerungen an die eigene Kindheit und Jugendzeit wurden dabei wach. Diese interessante Reise ging von Baaßen, Belleschdorf, Bogeschdorf über Kleinalisch, Kleinlasseln nach Schönau, Seiden und Zuckmantel, um nur einige Ortschaften zu erwähnen.Insgesamt wurden 36 Gemeinden mit zum Teil sehr detailreichen Informationen vorgestellt. Dieser professionelle Vortrag wird den Traunreuter Landsleuten noch lange in angenehmer Erinnerung bleiben. Wir freuen uns auf den nächsten Vortrag.

Egon Buortmes