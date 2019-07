16. Kronenfest der Siebenbürger Sachsen am Böblinger See

Bei strahlendem Sonnenschein fand am 29. Juni das traditionelle Kronenfest des Siebenbürger Sachsen Kreis Böblingen e.V. statt. Um die 1.500 Landsleute, Freunde und Bekannte besuchten unsere Veranstaltung am Böblinger See. Der kulturelle Teil wurde durch den Aufmarsch der vielen Trachtenträger unter musikalischer Begleitung der Blaskapelle Böblingen eingeleitet.

Jugendtanzgruppe Böblingen beim 16. Kronenfest am Böblinger See. Foto: Annerose Zultner

Reinhardt Helwig, Kreisgruppenvorsitzender, eröffnete das Kronenfest: „Wir feiern dieses Fest in der Öffentlichkeit sehr gerne; wir haben etwas zu zeigen und sind stolz darauf. Wir wollen unser Brauchtum pflegen und an die nächste Generation weitergeben.“Die Ehrengäste Tobias Heizmann, Erster Bürgermeister der Stadt Böblingen, und Paul Nemeth, MdL, waren „überwältigt, wie viele Mitglieder und Aktive die Kreisgruppe Böblingen“ hat. Die Siebenbürger Sachsen Kreis Böblingen e.V. sind in der Stadt der zweitgrößte Verein. Und Paul Nemeth hofft, dass sich „die Stadt Böblingen weiterhin so großzügig zeigt, damit die Zukunft eines so tollen Vereins gewährleistet bleibt“.Ein Höhepunkt des Kronenfestes ist immer das Erklimmen des geschmückten Kronenbaums. Dieses Jahr gelang das Daniel Henning unter jubelndem Beifall im Handumdrehen; er sprach einige Worte und Dank an die versammelte Gemeinschaft und bedachte die Kinder mit einem Süßigkeitenregen. Anschließend eröffnete er mit einem Ehrenwalzer mit Judith Krafft den Tanz für alle Trachtenpaare.Umrahmt von wundervoller Blasmusik, Gesang und den Tänzen der Kinder-, Jugend- und Erwachsenentanzgruppe Böblingen nahm das Fest seinen Lauf. Als krönender Abschluss tanzten alle drei Böblinger Tanzgruppen gemeinsam um die Krone am See. Das war ein besonders schöner Anblick für die Zuschauer.Wir bedanken uns auf diesem Weg bei allen fleißigen Helfern, die zum Gelingen des Kronenfestes beigetragen haben – ein solches Fest ist nur möglich, da viele sich ehrenamtlich beteiligen; wir danken auch allen Trachtenträgern, die uns mit ihren prächtigen Trachten erfreuten; der Dank geht auch an die Blaskapelle Böblingen für das lange Spielen mit vielen Zugaben bei so heißem Wetter und natürlich danken wir unseren Gästen, die dieses wunderschöne Fest mit uns gefeiert haben.

Susanne Zultner