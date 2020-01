Weihnachtsgottesdienst mit Krippenspiel in Augsburg

Wie in jedem Jahr lud die Kreisgruppe am vierten Advent, dem 22. Dezember, zum traditionellen Weihnachtsgottesdienst ein. Viele Familien mit Kindern, Eltern und Großeltern machten sich auf den Weg in die St. Johanneskirche in Augsburg-Oberhausen, um den Sinn des Weihnachtsfestes zu spüren, eine große Gemeinschaft zu erleben, zu singen und auch kurz vor den Festtagen wirklich zur Ruhe zu kommen.

Mitglieder der Siebenbürgischen Kindertanzgruppe und Schüler-/Jugendtanzgruppe Augsburg führten das Krippenspiel in der St. Johanneskirche in Augsburg auf. Foto: Markus Stenner

Schon beim Betreten des Gotteshauses wurden die Gäste mit feierlichen Klängen der Siebenbürger Blaskapelle Augsburg e.V. und des Jugendorchesters, beide unter der Stabführung von Siegfried Krempels, empfangen und die Reihen füllten sich bis auf den letzten Platz.Der Siebenbürger Chor Augsburg unter der Leitung von Elisabeth Schwarz sang unter anderem das Lied „Weihnachtsfreude“. Diese war allgegenwärtig, sie war auch zu spüren in der Stille und Andacht und zu sehen in den funkelnden Augen der vielen Kinder, im Lichterglanz und dem stattlichen Christbaum, der liebevoll mit selbst gebackenen Lebkuchen und vielen Strohsternen geschmückt war.Durch das Krippenspiel wurden viele Kirchenbesucher emotional stark berührt. Weckte es doch bei ihnen Erinnerungen an die Weihnachtsfeste in ihrer Kindheit. Die Weihnachtsgeschichte wurde von Mädchen und Jungen der Kindertanzgruppe Augsburg, geleitet von Sandra Bruss und Helmut Schwarz, liebevoll vorgespielt. Unterstützt bei den Proben wurden sie dabei von Ute Bako. Das Krippenspiel wurde durch den Gesang des Da Capo Chores, dirigiert von Helga Schwägele, musikalisch umrahmt.Gemeindepfarrer Andreas Buchner, der durch den Gottesdienst führte, erinnerte in seiner Predigt an den größten Weihnachtswunsch überhaupt, die Festtage harmonisch zu Hause oder in der Heimat zu verbringen, zusammen mit den Familien und lieben Menschen. Beim gemeinsam gesungenen Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“ mit Orgelbegleitung durch Helmut Hiller liefen auch so manchem Festbesucher dann die Tränen, weil besagte Erinnerungen und Emotionen aufkeimten.Kreisgruppenvorsitzender Helmut Schwarz bedankte sich in seinem Grußwort für die große Unterstützung und die zusammenhaltende Gemeinschaft im zurückliegenden Jahr und wünschte ein gesegnetes, friedvolles Weihnachtsfest.Es folgte die lang ersehnte Bescherung. Jedes Kind durfte im Altarraum ein von den Damen der Handarbeitsgruppe unter der Leitung von Adelheid Kellinger liebevoll vorbereitetes Päckchen mit selbst gebackenem Lebkuchen, Süßigkeiten und Obst in Empfang nehmen.Die Kollekte war für eine junge Frau aus unseren Reihen bestimmt, welche seit drei Jahren schwer erkrankt ist. Ute Bako rief in einer berührenden Ansprache zur Spende auf. Herzlichen Dank allen Kirchenbesuchern für die große Spendenbereitschaft. Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ sagen wir den vielen Mitwirkenden, die allesamt zu diesem stimmungsvollen, herzerwärmenden Weihnachtsgottesdienst beigetragen haben.

Annemarie Klein