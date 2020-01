Freiburg: Stehende Ovationen für scheidende Vorsitzende Sigrun Kelp

Zur letzten öffentlichen Veranstaltung, zur Adventsfeier, lud die Vorsitzende der Kreisgruppe Freiburg, Sigrun Kelp, am 15. Dezember ein. Im Januar sind Neuwahlen, da wird sie für das Amt der Vorsitzenden leider nicht mehr zur Verfügung stehen. Sie wird der Liebe wegen rückwandern nach Siebenbürgen. Sichtlich schwer fiel ihr die Ansprache, berührt war sie vom tosenden Applaus, der auf ihre Abschiedsworte folgte.

Gemeinsam Weihnachtslieder in Freiburg gesungen: Sigrun Kelp, Erste von rechts. Foto: Horst David

Das Programm konnte sich wieder einmal sehen lassen. Eine Andacht, gehalten von Pfarrer i.R. Horst Herbert, abwechslungsreicher Gesang des Chores unter der Leitung von Renate Fervers, „Äpfel aus Großvaters Garten“ (Jo Feininger) und „Die Rose“ (R. M. Rilke) wurden von Karlheinz Maurer bzw. Sigrid Zacharias mit großem schauspielerischen Talent vorgetragen und passten hervorragend in die vorweihnachtliche Zeit. Bei dem sächsischen Weihnachtsgedicht, vorgelesen von Ursula Stefanovici, und bei „Weihnachten auf dem Friedhof“, das Katharina Walzer auswendig rezitierte, fühlte man sich ein bisschen in die Zeit der siebenbürgischen Weihnacht zurückversetzt. Harald Stefanovici las eine kurze Geschichte vor, „Von Herzen“, die in übertragenem Sinn ein „Danke“ an die vielen fleißigen Helfer aus dem Vorstand und um den Vorstand herum war. Ursula Stoll warb für Betreuung und Führung der Urlauber durch die Kirchenburg in Holzmengen, Sigrid Zacharias’ Anliegen war die Bekanntgabe und Unterstützung des Projektes „Ein-Dollar-Brille“.Zu guter Letzt forderte Sigrun Kelp die Gemeinschaft auf, sich an den Neuwahlen im Januar zu beteiligen und bestenfalls ein Amt im neuen Vorstand zu übernehmen. Kaffee und Kuchen gab es natürlich auch. Das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern, begleitet auf der Orgel von Viktoria Kusnezov, war ein schöner Abschluss dieser letzten, von Sigrun Kelp wunderbar organisierten Adventsfeier, die im von ihr vorgetragenen Gedicht „Stern der Sehnsucht“ von Raina Jeschke allen wünschte, dass niemand verloren gehe in der Dunkelheit. Sie wird uns fehlen.

Ursula Stefanovici