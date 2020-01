21. Januar 2020 Druckansicht

Adventsfeier in München

Im Kalender der Kreisgruppe München haben sich neben zahlreichen Vorträgen drei feste Veranstaltungen im Jahresverlauf etabliert. Zu diesen zählt die traditionelle Feier zum ersten Advent. So kamen auch am 1. Dezember um 15.00 Uhr zahlreiche Gäste und Gleichgesinnte in der evangelischen Auferstehungskirche im Münchner Westend zusammen, um den Beginn der Adventszeit gemeinsam zu begehen und sich auf die Vorweihnachtszeit einzustimmen.

Nach der besinnlichen Andacht unter der Leitung von Pfarrer Berger, der erstmalig unserer Feier beiwohnte, und begleitet von dem Bläserensemble der Original Siebenbürger Blaskapelle München sowie dem Zusammenschluss des Reußmarkter und Großpoldner Chores, kamen die Gäste im Gemeindesaal zusammen, um bei Kaffee und Kuchen den musikalischen Darbietungen zu lauschen. Auch in diesem Jahr ließen es sich die Gäste nicht nehmen, in das eine oder andere vom Chor angestimmte Weihnachtslied einzustimmen. Der Zusammenschluss des Reußmarkter und Großpoldner Chors unter der Leitung von Wilhelm Spielhaupter bei der Adventsfeier in München. Foto: Georg Teutsch



Damit eine solche Adventsfeier stattfinden kann, bedarf es stets der Unterstützung zahlreicher Helfer, vor allem aber einer guten Organisation. Diese wird seit einigen Jahren federführend von Heidi Mößner, stellvertretende Vorsitzende und Kulturreferentin der Kreisgruppe München, übernommen, der wir für ihr Engagement danken. Die Kreisgruppe München dankt ferner allen Teilnehmern und Helfern, die zum Gelingen der Feier beigetragen haben, und wünscht allen ein gutes neues Jahr 2020! Astrid Schwab

Schlagwörter: München, Adventsfeier

