Landesgruppe Niedersachsen/Bremen: Einladung zur Hauptversammlung

Die Landesgruppe Niedersachsen/Bremen hat am 14. März l. J. ihre Hauptversammlung (Mitgliederversammlung) mit Neuwahlen der künftigen Amtsträger in Hannover. Sie beginnt um 12.30 Uhr mit einem Mittagessen im Bootshaus 84 (ehemals Ihme-Terrassen), Roesebeckstraße 1, in Hannover.

Dazu sind alle Mitglieder der Landesgruppe herzlich eingeladen. Bitte nehmen Sie sich Zeit und sein Sie dabei! Und vergessen Sie Ihre Verbandsausweise nicht. Stimmberechtigt sind indes nur die Mitglieder des Landesvorstandes und die Delegierten aus den Kreisgruppen. Der Vorstand freut sich über eine rege Teilnahme.



Am selben Tag, bereits ab 10.00 Uhr, treffen sich die Vorstandsmitglieder der Landesgruppe zu ihrer Frühjahrs-Landesvorstandssitzung.



Zur vorläufigen Tagesordnung der Hauptversammlung gehören die Punkte: 1.) Begrüßung und Eröffnung der Mitgliederversammlung; 2.) Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Beschlussfähigkeit und der Zahl der Stimmberechtigten; 3.) Berichte aller Amtsträger über deren Tätigkeiten in der Zeit März 2015 bis März 2020; 4.) Diskussion über die vorgelegten Berichte; 5.) Vorschlag zur Entlastung des Landesvorstandes und Abstimmung; 6.) Diskussion und Abstimmung über die neue Gliederungsordnung der Landesgruppe. 7.) Danksagungen, Ehrungen; 8.) Wahl des Wahlausschusses; 9.) Neuwahl des geschäftsführenden Landesvorstandes (Vorsitz, Stellvertretung, Schriftführung, Kassenführung); 10.) Benennung und Bestätigung der Referenten und Beisitzer; 11.) Wahl der Kassenprüfer sowie deren Ersatz; 12.) Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten für den Verbandstag im November 2023; 13.) Antrittsrede des neugewählten Landesvorsitzenden. 14.) Verschiedenes, Termine; 15.) Abschluss, Verabschiedung.



Anträge bezüglich der Tagesordnung können bis zum 4. März an den Landesvorstand 2020 eingereicht werden. Volkmar Gerger, Landesvorsitzender Friesoythe, den 9. Februar 2020

Schlagwörter: Niedersachsen/Bremen, Hauptversammlung, Wahlen

