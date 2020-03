Kinderfasching in Wolfsburg

Die Veranstaltungen 2020 starteten wir, die Kreisgruppe Wolfsburg, mit unserem Kinderfasching, der – nach 20-jähriger Pause – zum dritten Mal in Folge in Wolfsburg stattfand.

Gerhard Schunn begrüßte am 9. Februar rund 30 Kinder zwischen einem und zwölf Jahren in ihren bunten Kostümen in Begleitung von Eltern und Großeltern wiederum im MGH am Hansaplatz. Anne übernahm die Moderation und Durchführung der Spiele und Tänze, die sie und ihr Team vorbereitet hatten, während DJ Jürgen den musikalischen Teil übernahm. Groß und Klein hatte große Freude und viel Spaß dabei. Zur Stärkung gab es am Büfett allerlei gespendete Leckereien, nach Belieben konnte man zwischen Süß und Herzhaft wählen. Herzlichen Dank ans tolle Organisationsteam und an alle, die uns in jeglicher Form unterstützt haben.

Brigitte Kästner