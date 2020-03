26. März 2020 Druckansicht

"Feeling Band" zum Abschied geehrt

Der Faschingsball der Kreisgruppe Kirchheim/Teck – Nürtinge vom 22. Februar hatte es in sich. Innerhalb von kürzester Zeit war die schön geschmückte Beutwanghalle in Nürtingen-Neckarhausen prall gefüllt. Es kamen viele Besucher, die meisten ausgefallen, kreativ und bunt maskiert. Unter den Gästen gab es auch viele Fans der „Feeling Band“, die an diesem Abend leider ihren letzten Auftritt hatte.

Schon ab der ersten Minute heizte die Band den Gästen musikalisch ein, es wurde jeder Musikwunsch erfüllt, und natürlich, wie sollte es anders sein, schwangen fast alle das Tanzbein. Die Tanzfläche war immer voll. In der ersten Pause überraschte uns die Tanzgruppe Reutlingen – Metzingen unter der Leitung von Rose Schulz mit ihren Tänzen.



Als Höhepunkt des Abends tanzten die vielen Kostümierten zur Polonaise auf. Der Jury fiel es sehr schwer, die Besten auszuwählen. Den ersten Platz bekam das Froschkönig-Paar, den zweiten belegten die Inderinnen, den dritten die Piraten und ein vierter Platz wurde den Rotkäppchen vergeben. Natürlich wurden auch die Kinder mit ihren hübschen Masken prämiert. Jedes Kind erhielt etwas aus dem Geschenkekorb. Polonaise mit vielen Maskierten beim Faschingsball in Nürtingen. Die „Feeling Band“ wurde zum Abschied geehrt. Foto: Roswitha Hermann Schon ab der ersten Minute heizte die Band den Gästen musikalisch ein, es wurde jeder Musikwunsch erfüllt, und natürlich, wie sollte es anders sein, schwangen fast alle das Tanzbein. Die Tanzfläche war immer voll. In der ersten Pause überraschte uns die Tanzgruppe Reutlingen – Metzingen unter der Leitung von Rose Schulz mit ihren Tänzen.Als Höhepunkt des Abends tanzten die vielen Kostümierten zur Polonaise auf. Der Jury fiel es sehr schwer, die Besten auszuwählen. Den ersten Platz bekam das Froschkönig-Paar, den zweiten belegten die Inderinnen, den dritten die Piraten und ein vierter Platz wurde den Rotkäppchen vergeben. Natürlich wurden auch die Kinder mit ihren hübschen Masken prämiert. Jedes Kind erhielt etwas aus dem Geschenkekorb.Danach gab es noch einen zweiten Höhepunkt mit Prämierung, und zwar an die „Feeling Band“. Unser Vorstand mit Hans Staedel und Hermine Bertleff bedankte sich für ihr Engagement und ihre Treue. Sie waren immer für uns da und haben für gute Musik und Stimmung gesorgt. Jedes Bandmitglied erhielt eine Kaffeetasse mit dem Logo der Kreisgruppe, zusätzlich gab es eine goldene Schallplatte in Tortenform. Die Musiker waren sehr gerührt und bedankten sich ihrerseits bei allen Gästen. Danach ging es bis in die frühen Morgenstunden mit Tanz und fantastischer Stimmung weiter.Wir bedanken uns bei allen Gästen für ihr Kommen und bei der Metzgerei Hermann aus Esslingen für die gute Bewirtung. Ein Dankeschön an alle fleißigen Helferinnen und Helfer, die zum Gelingen des Balles beigetragen haben. Theresia Hilger

Schlagwörter: Nürtingen, Faschingsball, Musikband

Nachricht bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich.