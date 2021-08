Kreisgruppe Augsburg: Vereins- und Kulturarbeit ­erleben Zeit des Aufbruchs

Die einschneidenden Corona-Maßnahmen haben nahezu alles zum Erliegen gebracht. Die Pandemie hat vieles verändert. Über mehrere Monate fanden keine Proben, keine Auftritte oder Feierlichkeiten statt und somit auch keine Vereinsarbeit und Geselligkeit. Viele Kontakte wurden daher über das Telefon gehalten, ebenso wurden die Digitalisierung und die Online-Angebote ausgeweitet.

Die Theatergruppe Augsburg probt für ihre Auftritte in Großau und Zeiden. Foto: Adrian Schneider

Die Siebenbürgisch-Sächsische Tanzgruppe Augsburg probt seit dem 21. Juli wieder wöchentlich. Foto: Agnes Bartel

Die Handarbeitsgruppe traf sich nach langer Zeit im Botanischen Garten in Augsburg. Foto: Sabine Kellner

Die Kindertanzgruppe Augsburg probt auf dem Vorplatz der St.-Andreas-Kirche. Foto: Sandra Bruss

Jedoch sind es genau diese sozialen Begegnungen und Gemeinschaften, die uns helfen, uns wohl zu fühlen. Das Zugehörigkeitsgefühl und die Gemeinsamkeiten wurden von vielen Mitgliedern und Aktiven sehr vermisst. Umso erfreulicher, dass es nun wieder Lichtblicke und Perspektiven gibt. Die Siebenbürgisch-Sächsische Theatergruppe Augsburg hat nun schon einige Probeabende absolviert. Die Laienschauspieler um Maria Schenker bereiten sich mit dem Stück „Dot Getzich uch der Aperat“ von Hilde Juchum auf ihre Auftritte im September in Großau und Zeiden in Siebenbürgen vor.Für die Siebenbürgische Kindertanzgruppe Augsburg bieten die Tanzgruppenleiter Sandra Bruss und Helmut Schwarz seit Januar 2021 digitale Tanzproben an. Bei schönen Wetter treffen sich die Tänzerinnen und Tänzer auf dem Vorplatz der St.-Andreas-Kirche, um die Freundschaften zu pflegen und den Spaß am Tanzen zu teilen.Am 21. Juli traf sich die Siebenbürgische Tanzgruppe Augsburg nach 15-monatiger Pause zu einer ersten Tanzprobe übergangsweise im Gemeindehaus der St.-Matthäus-Kirche wieder. Diese werden nun wöchentlich mit bis zu 20 Tänzerinnen und Tänzern fortgeführt. Die Freude und die Euphorie sind nach der langen Zwangspause riesengroß. Ein passendes Hygienekonzept wurde gemeinsam mit dem Gruppenleiter Frank Orend erarbeitet und wird von allen Teilnehmern gewissenhaft eingehalten. Alle wünschen es sich und freuen sich schon darauf, bald wieder bei Auftritten dem Publikum ihre Tracht und die Tänze präsentieren zu dürfen.Für die Damen der Handarbeitsgruppe organisierte die Leiterin Adelheid Kellinger ihr erstes Treffen nach langer Zeit im Augsburger Botanischen Garten. Davor wurden die Kontakte online gepflegt. Die Freude über das Wiedersehen war groß. Beim Rundgang durch den Garten, die Natur und die Blütenpracht tauschten sich die Teilnehmerinnen ausgiebig im Gespräch aus. Bei einer Pause im Café wurden die weiteren Treffen im August besprochen und das Stickseminar im September mit der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD), Landesgruppe Bayern, geplant.Der Siebenbürger Chor Augsburg mit der kommissarischen Chorleiterin Helga Schwägele wird sich am 14. August im griechischen Lokal treffen, um die Möglichkeiten zur baldigen Wiederaufnahme der Proben zu besprechen. Auch in dieser Gruppe wurde ein intensiver Kontakt und Austausch über viele Telefonate in den letzten Monaten aufrechterhalten.Der Da Capo Chor startete seine Chorproben am 29. Juli. Die Chorleiterin Helga Schwägele stellt dazu ihre privaten Räumlichkeiten zur Verfügung, in denen mit ausreichend Abstand gesungen werden kann. Die Gruppe mit der höchsten Anzahl an aktiven Teilnehmern ist der Seniorenkreis. Leider besteht im Moment noch keine Möglichkeit für ein Treffen vor Ort. Sehnlichst warten die Damen und Herren darauf, sich im vertrauten Kreise wieder treffen zu dürfen, Kaffee und Kuchen zu verkosten, gemeinsam zu singen. Sie hoffen vor allem auf gute, intensive Gespräche. Die Leiter der Gruppe, Hannelore und Jürgen Scheiber, werden regelmäßig in Telefonaten gefragt, wann es denn endlich wieder die beliebten Seniorennachmittage gibt. Viele tröstende und aufmunternde Gespräche wurden von Familie Scheiber in den letzten Monaten geführt. Es waren Lichtblicke für so manche traurigen Momente in verzweifelnden Zeiten.Den aktiven Vereinsmitgliedern war es ein großes Bedürfnis, sich noch vor der Urlaubszeit zu treffen.Manche Gruppen setzten in diesem Jahr die sonst übliche Sommerpause aus, denn viel zu lange war die auferlegte Ruhezeit und keiner kann vorhersagen, was die Zukunft bringen mag. Nach wie vor ist jedoch ein verantwortungsvoller Umgang mit der Situation wichtig. Wir alle hoffen und wünschen uns, dass diese besondere Zeit des Aufbruches erhalten bleibt und die Lage sich nur zum Positiven entwickeln wird.Wenn auch Sie das Bedürfnis und die Lust verspüren, sich unseren Gruppen anzuschließen, aktiv in unserer Gemeinschaft der Kreisgruppe Augsburg mitzumachen oder durch Ihre Mitgliedschaft das siebenbürgisch-sächsische Kulturgut weiter aufleben lassen wollen, dann kontaktieren Sie uns gerne persönlich, telefonisch oder über E-Mail.Wir danken allen Mitgliedern und Aktiven unserer Gruppen für die Geduld und das Ausharren in diesen außergewöhnlichen Zeiten und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen. Wir wünschen Ihnen eine schöne Sommerzeit.

Annemarie Klein