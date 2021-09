Kreisgruppe Köln wählt neuen Vorstand

Auf der Mitgliederversammlung der Kreisgruppe Köln am 5. September im Vereinshaus wurde nach vier Jahren turnusgemäß wieder ein neuer Vorstand gewählt. Die Kreisgruppenvorsitzende Hanna Jung-Boldan stellte sich für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung, sodass damit nach zwölf Jahren eine kleine Ära zu Ende ging.

Gruppenbild des neu gewählten Vorstands mit dem Wahlleiter Rainer Lehni, von links: Harald Eiwen, Thomas Broos, Uwe Recker, Bundesvorsitzender Rainer Lehni, Manfred Michael Seiler, Klara Uhlemann, Cindy Recker, Jörg Uhlemann und Aspazia Schuster. Foto: Grazian Zieger

Es war auch ein emotionaler Moment, als Hanna Jung-Boldan über den üblichen Bericht des Vorstands hinaus noch einmal die verschiedenen Veranstaltungen der vergangenen Jahre wie Tagesfahrten, die Organisation der Herbstbälle, Weihnachtsfeiern und die Auftritte der Tanzgruppe in Erinnerung rief. Auch der Seniorenkreis war eine Aufgabe, die sie mit Hingabe als Vorsitzende erfüllt hat und als Herzensangelegenheit weiter fortführen wird. Sie bedankte sich im Weiteren ausdrücklich bei den langjährigen Mitgliedern des bisherigen Vorstands, die sich nicht mehr zur Wiederwahl stellen, für ihr ehrenamtliches Engagement.Im Anschluss erfolgte der Kassenbericht und der Bericht des Kassenprüfers, der keine Beanstandungen an der Kassenführung hatte und empfahl, den Kassenbericht anzunehmen. Einstimmig wurden danach der alte Vorstand und der Kassenprüfer entlastet. Zur anschließenden Vorstandswahl wurde der Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Rainer Lehni, in seiner Funktion als Landesvorsitzender in Nordrhein-Westfalen zum Wahlleiter bestellt. Für den Kreisgruppenvorsitz stellte sich Manfred Michael Seiler (bekannt auch als Musiker " Dragon of Transylvania ") als Kandidat zur Wahl und wurde von der Mitliederversammlung einstimmig zum neuen Kreisgruppenvorsitzenden gewählt. Nach seiner Wahl gab Manfred Michael Seiler, der auch das Kulturreferat übernimmt, in einer Ansprache einen Ausblick auf die zukünftige Vorstandsarbeit und lud alle Mitglieder zur aktiven Mitarbeit in der Kreisgruppe ein, um auch in Zukunft ein prosperierendes Vereinsleben zur Pflege der siebenbürgischen Kultur zu gewährleisten.Neben den Mitgliedern des bisherigen Vorstands, Aspazia Schuster (1. Stellvertreterin), Uwe Recker (3. Stellvertreter), Cindy Recker (Beisitzer), stellten sich noch Harald Eiwen (2. Stellvertreter), Klara Uhlemann (Schriftführer und Pressereferat), Jörg Uhlemann (Kassierer), Thomas Broos (Beisitzer) sowie die Kassenprüfer zur Wahl. Alle Kandidaten wurden in ihren Funktionen einstimmig gewählt, sodass nun wieder alle Vorstandsfunktionen besetzt sind.Rainer Lehni bedankte sich bei Hanna Jung-Boldan und dem bisherigen Vorstand ausdrücklich für die geleistete Arbeit und wünschte dem neuen Vorstand der Kreisgruppe alles Gute für die kommenden vier Jahre. Zum Abschluss der Mitgliederversammlung erfolgte dann die Wahl der Delegierten für die Delegiertenversammlung der Landesgruppe NRW für Herbst 2022.

Klara Uhlemann