Kreisgruppe Tuttlingen“ wird „Kreisgruppe Tuttlingen – Bodensee“

Am 13. November trafen sich die Mitglieder der Kreisgruppen Tuttlingen und Singen im Vereinsheim SC04 zur Jahreshauptversammlung. Auf der Tagesordnung standen neben anderen als Hauptthemen die Fusion mit der Kreisgruppe Hegau – Singen sowie die Wahl eines neuen gemeinsamen Vorstandes.

Der Vorstand und die Kassenprüfer der Kreisgruppe Tuttlingen – Bodensee, von links nach rechts: Heinrich Konnerth, Bettina Neubauer, Erwin Klees, Michael Konnerth (Landesvorsitzender), Bruno Becker (Vorsitzender), Harriet Stefani (stellvertretende Landesvorsitzende), Martin Brenndörfer (Ehrenvorsitzender), Gerlinde Becker, Martin Fiddes, Gunhild Klees, Katharina Hango, Klaus Funtsch, Gerlinde Becker. Foto: Gert Neubauer

Der Vorsitzende der Kreisgruppe Tuttlingen, Martin Brenndörfer, begrüßte die Mitglieder der beiden Kreisgruppen sowie die Ehrengäste Michael Konnerth, Vorsitzender der Landesgruppe Baden-Württemberg, und die Stellvertretende Vorsitzende Harriet Stefani. Es folgten die Berichte des Vorsitzenden, der Kassenwartin, der Referenten über die zwei vergangenen Jahre. Aufgrund der gegebenen Situation konnte 2020 keine Jahreshauptversammlung stattfinden. Anschließend wurde der gesamte Vorstand von den anwesenden Mitgliedern einstimmig entlastet.Da die Kreisgruppe Hegau – Singen aufgrund der geringen Mitgliederzahl nicht mehr selbstständig bestehen kann, wurde die Fusion der Kreisgruppen Tuttlingen und Singen zu einer Gruppe Tuttlingen – Bodensee beschlossen. Anschließend wurden unter der Leitung des Landesvorsitzenden Michael Konnerth Neuwahlen durchgeführt. Der langjährige Vorsitzende Martin Brenndörfer stellte sich nach 25 Jahren nicht mehr zur Wahl.Gewählt wurde wie folgt: Bruno Becker, 1. Vorsitzender, Heinrich Connerth, 2. Vorsitzender, Ulrike Tontsch, Kassenwartin, Gerlinde Becker (Mühlheim), Schriftführerin, Gunhild Klees, Sozial- und Frauenreferentin, Gerlinde Becker (Engen), Kulturreferentin, Ramona Martin, Jugendreferentin, Martin Fiddes und Erwin Klees, Beisitzer, Bettina Neubauer und Katharina Hango, Kassenprüfer, Klaus Funtsch, Ersatzprüfer. Martin Brenndörfer wurde zum Ehrenvorsitzenden der Kreisgruppe Tuttlingen – Bodensee ernannt.Der neue Vorsitzende Bruno Becker bedankte sich bei Martin Brenndörfer für seine lange, intensive Amtszeit und überreichte ein Geschenk und die Ehrenurkunde. Michael Konnerth überreichte Herrn Brenndörfer die Sonderurkunde des Landesverbandes Baden-Württemberg der Siebenbürger Sachsen für 25 Jahre im Amt des Vorsitzenden.

Gerlinde Becker

Ende einer Ära bei der Kreisgruppe Tuttlingen

Martin Brenndörfer, Ehrenvorsitzender der Kreisgruppe Tuttlingen – Bodensee.

Nach 25 Jahren im Amt des ersten Vorsitzenden der Kreisgruppe Tuttlingen gibt Martin Brenndörfer seinen Platz ab. Wir, der neu gewählte Vorstand, möchten im Namen aller Mitglieder diese lange Zeit voller Aktivitäten und Veranstaltungen, das Engagement und den Enthusiasmus würdigen und uns bei Tiny Brenndörfer bedanken. Es war eine schöne, ereignisreiche Zeit. Wir haben viel miteinander unternommen, wir haben viel miteinander gefeiert. Es war eine bedeutende Zeit für die Kreisgruppe Tuttlingen. Wir konnten unsere Kultur, unsere Traditionen und Bräuche nach außen tragen. Du hinterlässt große Fußabdrücke. Wir werden das, was wir miteinander begonnen haben, weiterführen und Tradition und Zusammenhalt pflegen. Lieber Tiny, wir danken dir für deinen unermüdlichen Einsatz.

Bruno Becker

Kreisgruppe Biberach Veranstaltungen abgesagt

Liebe Landsleute, Freunde und Bekannte der Kreisgruppe Biberach, bedingt durch die aktuelle Corona-Lage hat der Vorstand der Kreisgruppe Biberach beschlossen, die für dieses Jahr geplanten Veranstaltungen abzusagen. Wir beachten damit die verschärften Vorschriften und versuchen, jedes Risiko zur Erkrankung an diesem Virus vermeiden. Diese Entscheidungen bedauern wir sehr und haben sie in ausgewogener Diskussion getroffen. Von der Absage sind das Weihnachtsbacken, die Weihnachtsfeier und der Silvesterball betroffen. Wir versuchen, eine Online-Weihnachtsfeier zu gestalten und somit das Mögliche in dieser Zeit zu realisieren.Wir bitten höflich um Verständnis für diese Entscheidungen und hoffen, dass sich die Lage im kommenden Jahr bessert.

Mathias Henrich