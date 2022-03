23. März 2022

Kreisgruppe Wuppertal: Handarbeitstreffen und Mitgliederversammlung

Am 11. Februar um 14.00 Uhr fand unser zweites Handarbeitstreffen in diesem Jahr in der Oberen Sehlhofstraße statt. Die Wiedersehensfreude war groß. Es war ein etwas erweiterter Kreis. Auch dieses Mal hatten wir Überraschungsgäste dabei: Adele und Ernst Depner, Maria und Wilhelm Funk, unser Kreisvorsitzender, und Andrea Binder.

Wuppertaler Handarbeitskreis. Foto: Harry Artz Nach einer kurzen Begrüßung gab es Kaffee und Kuchen, der immer von zwei Frauen, die Geburtstag hatten, gebacken wird. Dieses Mal waren Katharina Gätzi und Christine Schell die Kuchenspenderinnen. Es gab Männerlauen, eine große Elsa-Torte und gute Hanklich.



Natürlich hatte man sich viel zu erzählen und so blieb in dieser Runde die mitgebrachte Handarbeit links liegen. Ich muss aber sagen, dass in unserem Handarbeitskreis schöne Sachen genäht, gestickt, gehäkelt und gestrickt werden. Auf unserem Gruppenfoto kann man sehen, dass die meisten Frauen Hüte tragen, die die gleiche Form, aber unterschiedliche Farben haben. Diese Hüte wurden von Regina (Jini) Kraus in eigener Regie gehäkelt und an uns verschenkt. Als Dankeschön erhielt sie einen Blumenstrauß, über den sie sich sehr gefreut hat.



Es gab dann noch eine zweite Überraschung: Jede Frau erhielt von Maria Funk, die Namenstag hatte, eine Rose geschenkt und für alle zwei Flaschen Sekt. Es wurde eingeschenkt und das Glas erhoben auf alle, die den Namen Maria tragen. Ein schöner Nachmittag ging gegen 18.00 Uhr zu Ende.

Marianne Müller

Einladung zur Mitgliederversammlung

Der Vorstand der Kreisgruppe lädt alle Mitglieder aus Wuppertal, Ennepetal, Remscheid und Umgebung für den 2. April um 14.00 Uhr zur Mitgliederversammlung mit Neuwahlen in die Lutherkirche Heidt ein. Bitte um zahlreiches Erscheinen, es geht um die Zukunft der Kreisgruppe.



Zu Pfingsten wird eine Busfahrt zum Heimattag nach Dinkelsbühl organisiert. Wer Interesse hat, bitte bei Wilhelm Funk, Telefon: (0202) 661338, anmelden.

