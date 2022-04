Kreisgruppe Heidenheim: Neuwahlen des Vorstands

Michael Roth, erster Vorsitzender der Siebenbürger Sachsen in Heidenheim, begrüßte am 27. März in den Räumen des Vereinsheims die anwesenden Gäste sowie Martin Benning als 1. Vorstand der Heimatsortsgemeinschaft Kleinscheuern und den Stellvertretenden Vorsitzenden der Landesgruppe Baden-Württemberg, Helge Krempels. Im Rückblick bezog sich Roth auf einen Zeitraum von 2019 bis heute, da pandemiebedingt in den zwei zurückliegenden Jahren die erforderliche Jahreshauptversammlung nicht stattfinden konnte.

Der neue Vorstand der Kreisgruppe Heidenheim. Foto: Günther Dengel

Roth stellt in seiner Berichterstattung fest, dass jüngst erste vorsichtige Aktivitäten im Vereinsleben wieder zu erkennen sind, die zuversichtlich stimmen können. Er bat alle Vereinsmitglieder, das kulturelle Angebot und die damit verbundenen gesellschaftlichen Kontakte anzunehmen und zu ermöglichen. Roth unterstrich, dass der Vorstand in seiner letzten Sitzung vor den Neuwahlen 2022 im Rahmen eines halbtägigen Workshops Handlungsschwerpunkte erarbeitet habe, auf die beim „Neustart“ nach der Pandemie vermehrt geachtet werden solle. Gemeint sind folgende fünf Themenschwerpunkte: 1) Gemeinschaft der Kindertanzgruppe reaktivieren durch Nachwuchspflege/Nachwuchsförderung in der aktuellen „dezimierten“ Kindertanzgruppe; 2) Freizeitgestaltung/Freizeitangebote zusammen mit Eltern und Kindern/Jugendlichen; 3) Fokus auf Teilnahme an den Veranstaltungen in der eigenen Kreisgruppe und/oder bei ausgesprochenen Einladungen anderer Kreisgruppen sowie auf Teilnahme am Heimattag in Dinkelsbühl; 4) Erhöhter Frauenanteil im neu zu wählenden Vorstand; 5) Suche nach einer engagierten Person aus den eigenen Vereinsreihen, die als „Bindeglied“ für die Generation Ü60 bis Ü70 Programmpunkte organisiert, sei es im vorhandenen Vereinshaus oder auch mit Reisen und Freizeitaktivitäten. Die neu zu wählende Vorstandschaft solle diese wichtigen Punkte unterstützen. Es folgten diverse Zahlen, Daten und Fakten. Wie Roth ausführte, sei die Anzahl der Vereinsmitglieder seit 2019 infolge zahlreicher Todesfälle auf 483 Personen gesunken. Die Zahl der 234 beitragszahlenden Vereinsmitglieder ist seit 2019 konstant geblieben. Zum Abschluss dankte Roth allen Mitglieder des scheidenden Vorstands inklusive ihren Partnern für die gute Zusammenarbeit in den letzten vier Jahren. Verabschiedet wurden mit einem herzlichen Dankeschön Jessika Sontag und Sarah Mayer, geborene Schuster, da beide sich nicht mehr für die nächste Wahlperiode bereitstellen wollten.Aus dem Kulturbereich Musikanten berichtete Reinhold Rill. Er blickte auch mit Zuversicht in das Jahr 2022, da die Musikanten in junger Vergangenheit wieder mit dem regelmäßigen Proben gestartet sind. Rill hob hervor, dass öffentliche Auftritte der Blasmusik in den Sommermonaten mit einer „vorsichtigen“ Prognose stattfinden werden. Dazu verwies er auch auf die im Jahresprogramm 2022 angekündigte Möglichkeit für alle Vereinsmitglieder in Heidenheim, sich für den „Vereins-Newsletter“ über Handy oder Mailadresse registrieren zu lassen, um auf diesem Weg den Mitgliedern schneller neue Programmpunkte oder Änderungen im aktuellen Programm zukommen zu lassen. Gerade unter den Pandemieregularien sei das ein wichtiger Schritt, da uns die Gesundheit aller Mitglieder wichtig sei, so die Grundeinstellung aller im Vorstand, betonten Rill und Roth. Über die Aktivitäten der Jugend berichtete Patrick Dengel. Er unterstrich, dass die regelmäßigen Proben der Jugendtanzgruppe unter den aktuellen zulässigen Rahmenbedingungen wieder „reaktiviert“ wurden. Dengel stellte fest, dass trotz aller Einschränkungen der letzten Monate zu den aktuell 40 aktiven Tanzgruppenmitgliedern acht Jugendliche hinzugekommen seien. Kurzfristig habe ein Neustart in Form einer Ski-Freizeit mit Hüttenwochenende stattgefunden. Alle seien gesund vom Skifahren zurückgekommen. Weitere Aktivitäten wie Osterball, Gastauftritte bei befreundeten Kreisgruppen oder dem Heimattag in Dinkelsbühl seien im Plan der Jugend aufgenommen worden.Es folgte eine kulturelle Zusammenfassung von Helga Schuster der Aktivitäten der Kindertanzgruppe sowie der Theatergruppe und Elterntanzgruppe, die überwiegend vor der Pandemie stattgefunden haben. Schuster zeigte sehr anschaulich, wie groß die Vielfalt und das Potenzial war, und äußerte auch die Hoffnung, künftig wieder hier anknüpfen zu können. „Wir alle haben diese Bilder und Emotionen in den letzten zwei Jahren in unseren Herzen vermisst und wollen wieder aktiv dabei sein“, meinte Helga Schuster. Nach dem Bericht des Kassenwarts Johann Rill zur finanziellen Lage des Vereins erfolgte die Stellungnahme der Kassenprüfung, vertreten durch Michael Wegmeth. Seiner Empfehlung folgten die Mitglieder mit einer einstimmigen Entlastung der Vorstandschaft.Es folgten die Ehrungen und unter Helge Krempels sachkundiger Leitung Neuwahlen des Vorstands. Krempels überreichte das Goldene Ehrenwappen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland an Georg Rill (82) als Wertschätzung seiner Arbeit. Rill leitete fast 40 Jahre den Siebenbürgerchor in Heidenheim mit einem überzeugenden Engagement. Mit Liebe zur siebenbürgischen Kultur hat Rill insgesamt 65 Jahre das Kulturleben der Siebenbürger Sachsen vorgelebt und dabei aktiv mitgewirkt. Angefangen als junger Organist und Chorleiter in Kleinscheuern und auch nach seiner Ausreise nach Deutschland waren für Georg Rill stets die kulturellen Wurzeln zentral wichtig. Nun sei die Zeit gekommen für Herrn Rill, so Krempels in seiner Laudatio, „die schönen Seiten des Lebens auch mal in der Loge zu genießen“. Dem Nachfolger in der Chorleitung, Dieter Roth, wünschten alle ein gutes Gelingen und Fortführen der erreichten Werte.Die Neuwahlen ergaben nachfolgende Zusammensetzung der neuen Vorstandschaft der Siebenbürger Sachen in Heidenheim. Erster Vorstand: Michael Roth (jun.); Stellvertreter 1. Vorstand: Reinhold Benning; Stellvertreter 2. Vorstand: Patrick Dengel; Schriftführer: Martin Schuster (Steinheim); Schatzmeister: Johann Rill (jun.); Referat Jugend: Nadine Rill; Pressereferent: Günther Dengel; Beisitzer: Reinhold Rill, Mike Schuster, Christian Schneider, Martin Benning (jun.), Michael Wegmeth (jun.), Georg Schuster, Alessa Rill, Moritz Wälther; Kassenprüfer: Gerlinde Meister, Harald Schneider, Karin Benning.Nach der Wahl und zum Abschluss richtete Herr Krempels noch einige Worte an den neuen Vorstand und die Mitglieder. Er betonte dabei seine Erfahrung, wie wichtig der Dienst an den Menschen sei durch das Engagement der Vereinsmitglieder in den Kulturgruppen. Die Siebenbürger Sachsen in Heidenheim seien eine junge aktive Vorstandschaft und Generation, die, so Krempels, „es schafft, gleichzeitig junge Eltern mit Kindern und Mitglieder der älteren Generation zu motivieren, aktiv im Vereinsleben mitzuwirken und die Angebote wahrzunehmen. Das ist vorbildlich“.

Günther Dengel