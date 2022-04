Kreisgruppe Schorndorf: Mit frischem Elan in eine neue Amtszeit

Am Sonntag, dem 10. April, wurde bei der Jahreshauptversammlung der Kreisgruppe Schorndorf im Martin-Luther-Haus der Vorstand für die nächste Amtszeit gewählt. Nachdem die Wahlen letztes Jahr pandemiebedingt nicht abgehalten werden konnten, war dies die erste mögliche Gelegenheit einer Zusammenkunft. Die Versammlung wurde im Vorfeld geplant, mögliche Kandidaten wurden um Unterstützung angefragt.

Neuer Vorstand der Kreisgruppe Schorndorf, von links nach rechts: Richard Meister, Heidemarie Bardon, Sandra Lederer, Anni Elst, Helga Graef, Maria Theil, Emil Kaiser, Gertrud Schunn, Eduard Engelhardt, Sunnhild Mai. Foto: Ramona Engelhardt

Die Siebenbürger Blaskapelle Schorndorf erfreute mit kraftvollen und sehnsüchtig ­erwarteten Klängen. Foto: Ramona Engelhardt

Ab 13.00 Uhr trafen die Gäste ein und wurden mit einem ganz besonderen Kuchenbüfett empfangen. Neben hausgemachter Doboschtorte und Karpatenschnitten spendete die Kreisgruppe noch weitere Kuchen, welche die Entscheidung an der Kuchentheke erschwerten. Die Menge hätte für weit mehr Mitglieder und Freunde gereicht, denn bei dieser Wahl waren im Vergleich zu Vorjahren weit weniger Gäste vertreten. Aus dem Kreis des Altvorstands gab es viele Ausfälle aufgrund von Corona-Vorfällen in den Familien, aber auch besorgte Stimmen, die Vorsicht walten ließen.Die Gäste kamen in den Genuss guter Blasmusik. Die 18 Musiker der Siebenbürger Blaskapelle Schorndorf boten volle, laute, kraftvolle und sehnsüchtig erwartete Klänge, die nach der langen Veranstaltungspause eine intensive Wirkung hatten. Die Stücke wirkten sehr emotional, und in der Runde waren glänzende Augen zu sehen. Nach diesem mitreißenden Auftakt näherte sich langsam der offizielle Teil des Programms.Eduard Engelhardt eröffnete die Veranstaltung und begleitete diese mit einigen gebeamten Bildern. Unsere Vorsitzende Helga Graef begrüßte die Gäste, den Landesvorsitzenden Michael Konnerth und gab einen kurzen Überblick über das recht spärliche Programm des letzten Jahres. Den Bericht der Kassiererin Irmgard Hutter trug Helga Graef in Vertretung vor und nannte die wesentlichen Eckdaten. Auch die Bestätigungen der Kassenprüfer lagen vor, so dass es zu einer einstimmigen Entlastung kommen konnte. Sunnhild Mai berichtete von wieder stattfindenden Tanzproben und den Bemühungen, für die nächsten Termine tanzbereit zu werden. Emil Kaiser gab Einblick in die Aktivitäten der Siebenbürger Blaskapelle und dankte Klaus und Günther Machau für den aktiven Einsatz in der Gruppe. Unter Wahlleitung von Michael Konnerth erfolgte die Abstimmung für verschiedenen Ämter. Helga Graef wurde als Kreisgruppenvorsitzende vorgeschlagen und nachdem die letzten Monate wenig Organisation erforderten, war sie gleich bereit, ihren Tatendrang in der nächsten Wahlperiode einzubringen. Seit vielen Jahren kümmert sich Irmgard Hutter sehr zuverlässig um die Kasse der Kreisgruppe und wurde in Abwesenheit, aber bei vorheriger Zustimmung, wiedergewählt. Als stellvertretende Vorsitzende wurden Eduard Engelhardt und Heidemarie Bardon im Amt bestätigt. Um die Schriftführung wird sich zukünftig als Neuzugang Gertrud Schunn bemühen. Die künftigen Frauennachmittage werden die Frauenreferentinnen Annemarie Morgen, Anni Elst und Pauline Binder in Zusammenarbeit organisieren. Die Kassenprüfung wird von Karin Fritzmann und Sandra Lederer vorgenommen, als Ersatzprüferin wird Heidemarie Bardon einspringen. Für die Organisation von Veranstaltungen kann auch weiterhin auf die gewählten Vorstandsmitglieder Uwe Welter, Tanja Savu, Norbert Schwarz, Verena Schwarz-Rosenauer gezählt werden. Das Presse- und Internetreferat übernimmt Sunnhild Mai. Beisitzer des Vorstands sind Maria Theil und Richard Meister. Als Delegierte gewählt wurden Eduard Engelhardt und Helga Graef, welche sich anschließend bei allen bedankte. Der alte Vorstand wurde mit Schokolade und Schlüsselanhängern belohnt und der sehnliche Wunsch kam auf, dass nun ein normales Vereinsleben folgen könne. Es war eine erfolgreiche Wahl, wobei viele Mitgliedern bereit waren, sich einzubringen. Der neugewählte Vorstand ist sehr motiviert, fällt recht jung und zahlreich aus, so dass wir uns alle auf die kommende Amtszeit freuen können.Mit Musik und Unterhaltung klang der Nachmittag aus. Sogar das Tanzbein wurde vereinzelt geschwungen und die alte Normalität ohne Maske genossen.

S. Mai